Оприлюднено імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна: список

Присутність імені в оприлюднених матеріалах не свідчить про причетність до злочинів

Генеральна прокурорка США Пем Бонді оприлюднила повний перелік відомих осіб, чиї імена згадуються в матеріалах справи фінансиста Джеффрі Епштейн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Серед тих, хто фігурує в документах:

Дональд Трамп;

Барак Обама;

Мішель Обама;

принц Гаррі;

Білл Гейтс;

Вуді Аллен;

Кім Кардашьян;

Курт Кобейн;

Марк Цукерберг;

Брюс Спрінгстін.

Загалом у списку – понад 300 осіб. Переважна більшість із них є державними діячами, бізнесменами або публічними фігурами, чиї імена хоча б один раз згадуються в матеріалах справи.

У Міністерстві юстиції США пояснили, що згадки про фігурантів трапляються в різних контекстах – від безпосереднього листування з Епштейном або його спільницею Джіслен Максвелл до побіжних згадок у документах, які не мають прямого стосунку до кримінальних епізодів.

Наголошується: сама присутність імені в оприлюднених матеріалах не свідчить про причетність до злочинів. Водночас публікація списку дає змогу краще оцінити масштаби контактів Епштейна та коло його зв’язків.

До слова, оприлюднення гігантського масиву документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна спровокувало політичний скандал у США. Нові докази ставлять під сумнів ключове твердження Дональда Трампа – про те, що він нібито не знав про сексуальні злочини Епштейна.

Аналіз мільйонів сторінок архіву свідчить: адміністрація президента тривалий час намагалася обмежити доступ до цих файлів, а свідчення високопосадовців суперечать реальному вмісту документів. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.