Оприлюднено імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна: список
Присутність імені в оприлюднених матеріалах не свідчить про причетність до злочинів
Генеральна прокурорка США Пем Бонді оприлюднила повний перелік відомих осіб, чиї імена згадуються в матеріалах справи фінансиста Джеффрі Епштейн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.
Серед тих, хто фігурує в документах:
- Дональд Трамп;
- Барак Обама;
- Мішель Обама;
- принц Гаррі;
- Білл Гейтс;
- Вуді Аллен;
- Кім Кардашьян;
- Курт Кобейн;
- Марк Цукерберг;
- Брюс Спрінгстін.
Загалом у списку – понад 300 осіб. Переважна більшість із них є державними діячами, бізнесменами або публічними фігурами, чиї імена хоча б один раз згадуються в матеріалах справи.
У Міністерстві юстиції США пояснили, що згадки про фігурантів трапляються в різних контекстах – від безпосереднього листування з Епштейном або його спільницею Джіслен Максвелл до побіжних згадок у документах, які не мають прямого стосунку до кримінальних епізодів.
Наголошується: сама присутність імені в оприлюднених матеріалах не свідчить про причетність до злочинів. Водночас публікація списку дає змогу краще оцінити масштаби контактів Епштейна та коло його зв’язків.
До слова, оприлюднення гігантського масиву документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна спровокувало політичний скандал у США. Нові докази ставлять під сумнів ключове твердження Дональда Трампа – про те, що він нібито не знав про сексуальні злочини Епштейна.
Аналіз мільйонів сторінок архіву свідчить: адміністрація президента тривалий час намагалася обмежити доступ до цих файлів, а свідчення високопосадовців суперечать реальному вмісту документів. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.
