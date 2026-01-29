Головна Світ Політика
Reuters: США передадуть Венесуелі захоплений нафтовий танкер

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Reuters: США передадуть Венесуелі захоплений нафтовий танкер
З кінця минулого року Вашингтон провів щонайменше сім операцій із захоплення нафтових танкерів
фото: Reuters

Причини, з яких США вирішили передати танкер венесуельській стороні, не розголошуються

Сполучені Штати планують передати Венесуелі нафтовий танкер, який був захоплений цього місяця поблизу Пуерто-Рико. Про це Reuters повідомили два американські чиновники на умовах анонімності. Як зазначає агентство, це стане першим відомим випадком, коли адміністрація президента Дональда Трампа поверне затримане судно, пов’язане з Венесуелою, пише «Главком».

Йдеться про супертанкер M/T Sophia під панамським прапором. Судно було перехоплене 7 січня спільними силами Берегової охорони та Збройних сил США. Тоді американська влада заявляла, що танкер належить до так званого «темного флоту», який використовується для обходу санкцій проти Венесуели.

За словами співрозмовників агентства, причини, з яких США вирішили передати танкер венесуельській стороні, не розголошуються. Берегова охорона США наразі не надала офіційного коментаря.

З кінця минулого року Вашингтон провів щонайменше сім операцій із захоплення нафтових танкерів, які, за даними США, були пов’язані з незаконним експортом венесуельської нафти.

Рішення про передачу судна ухвалюється на тлі активної та жорсткої політики адміністрації Трампа щодо Каракаса. Президент США неодноразово заявляв про намір посилити контроль над нафтовими ресурсами Венесуели, розглядаючи їх як ключовий елемент геополітичної стратегії у Латинській Америці.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє Китаю купувати венесуельську нафту, але не за «нечесними, заниженими» цінами, а за справедливими ринковими.

Reuters: США передадуть Венесуелі захоплений нафтовий танкер
Reuters: США передадуть Венесуелі захоплений нафтовий танкер
