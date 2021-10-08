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    Внук Бельмондо показал как нужно одевается этой осенью

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    Внук легенды французского кино блеснул &laquo;высокой модой&raquo; - Внук Бельмондо показал как нужно одевается этой осенью
    Внук легенды французского кино блеснул «высокой модой»
    instagram.com/victorbelmondo/

    Внук очень похож на своего знаменитого деда

    27-летний Виктор глубоко переживал смерть Жан-Поля Бельмондо, потому неудивительно, что новых фото в последнее время не публиковал. Теперь же внук легенды французского кино блеснул «высокой модой».

    Виктор оказался ярым поклонником бренда Ralph Lauren: стильный черный жакет с бабочкой он неожиданно решил подчеркнуть незатейливыми джинсами. Оригинальное сочетание для портала PopCornNews прокомментировала персональный стилист Мария Синебрюхова:

    instagram.com/victorbelmondo/
    instagram.com/victorbelmondo/

    «Если Вы когда-либо задавались вопросом, как выглядит современная богема, то просто взгляните на образ Виктора Бельмондо — жакет от Ralph Lauren в сочетании с денимом. Сочетание несочетаемого удивляет глаз, а затем вызывает восторг».

    Поклонники Жан-Поля Бельмондо в комментариях Instagram подтверждают слова эксперта — французы наперебой твердят, что внук очень похож на своего знаменитого деда.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Внук Бельмондо показал как нужно одевается этой осенью