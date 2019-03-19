«Я люблю тебя, ж!»: Александр Меламуд и его бэнд представят микс классики и джаза



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Талантливая команда под управлением пианиста-виртуоза Андрея Соловьева выступит в столичном Театре Оперетты

Талантливая команда под управлением пианиста-виртуоза Андрея Соловьева выступит 23 апреля в столичном Театре Оперетты. Билеты уже поступили в продажу.

По словам продюсера, исполнителя и композитора Александра Меламуда, концерт его бэнда - для любителей качественной музыки и юмора.

Зрителя ждет в первую очередь первоклассная музыка, необычный микс классики и джаза. Тексты песен - с юмором, глубоким смыслом, а иногда хулиганские на грани фола. Само же действо выходит за рамки обычного концерта, напоминая моноспектакль: Меламуд декламирует стихи и общается с публикой.

Напомним, менее чем за год Александр Меламуд успел зарекомендовать себя как талантливый продюсер антрепризного театра своего имени. Его театральные постановки «Серенада Солнечной Долины» и «Дракон» раз за разом собирают полные залы в Киеве и регионах страны! Мюзикл, где участвуют знаменитые артисты (Ольга Сумская, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Виталий Борисюк, Мирослава Филлипович, Алиса Диалло и Александр Меламуд) уже успели назвать лучшим спектаклем года, а Сказку для взрослых «Дракон» назвали самым скандальным спектаклем года.