Бритни Спирс после выхода из рехаба показала любимые упражнения
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Розсилка
37-летняя певица усиленно готовится к лету
Недавно Бритни Спирс вышла из рехаба в Лос-Анджелесе, где поправляла метальное здоровье. Теперь знаменитость активно восстанавливается — она старается избегать стрессовых ситуаций и много занимается спортом.
Звезда поделилась видео, на котором показала свои любимые упражнения — она сделала приседания с мячом, наклоны, а также покачала руки с гантелями. В зале она занималась в коротком неоновом топе, клетчатых шортах и красных кроссовках.
«Готовлюсь к лету», — подписала ролик звезда.
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Недавно Бритни поделилась профессиональными снимками, автором которых стала Франчез Иакуцци. В кадре исполнительница позировала в черном ультракоротком платье с длинными рукавами и массивными плечами модельера Майкла Костелло.
Несмотря на слухи о своем нестабильном ментальном состоянии, Бритни рассказала в Instagram, что с ней все в порядке. Она призвала своих фанатов не верить в сплетни.
Джерело: graziamagazine.ru