Бритни Спирс после выхода из рехаба показала любимые упражнения



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Бритни Спирс

37-летняя певица усиленно готовится к лету

Недавно Бритни Спирс вышла из рехаба в Лос-Анджелесе, где поправляла метальное здоровье. Теперь знаменитость активно восстанавливается — она старается избегать стрессовых ситуаций и много занимается спортом.

Звезда поделилась видео, на котором показала свои любимые упражнения — она сделала приседания с мячом, наклоны, а также покачала руки с гантелями. В зале она занималась в коротком неоновом топе, клетчатых шортах и красных кроссовках.

«Готовлюсь к лету», — подписала ролик звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 21 Май 2019 в 2:01 PDT

Недавно Бритни поделилась профессиональными снимками, автором которых стала Франчез Иакуцци. В кадре исполнительница позировала в черном ультракоротком платье с длинными рукавами и массивными плечами модельера Майкла Костелло.

Несмотря на слухи о своем нестабильном ментальном состоянии, Бритни рассказала в Instagram, что с ней все в порядке. Она призвала своих фанатов не верить в сплетни.

Джерело: graziamagazine.ru