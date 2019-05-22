  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бритни Спирс после выхода из рехаба показала любимые упражнения

    • Розсилка
    Бритни Спирс - Бритни Спирс после выхода из рехаба показала любимые упражнения
    Бритни Спирс

    37-летняя певица усиленно готовится к лету

    Недавно Бритни Спирс вышла из рехаба в Лос-Анджелесе, где поправляла метальное здоровье. Теперь знаменитость активно восстанавливается — она старается избегать стрессовых ситуаций и много занимается спортом.

    Звезда поделилась видео, на котором показала свои любимые упражнения — она сделала приседания с мячом, наклоны, а также покачала руки с гантелями. В зале она занималась в коротком неоновом топе, клетчатых шортах и красных кроссовках.

    «Готовлюсь к лету», — подписала ролик звезда. 

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Недавно Бритни поделилась профессиональными снимками, автором которых стала Франчез Иакуцци. В кадре исполнительница позировала в черном ультракоротком платье с длинными рукавами и массивными плечами модельера Майкла Костелло.

    Несмотря на слухи о своем нестабильном ментальном состоянии, Бритни рассказала в Instagram, что с ней все в порядке. Она призвала своих фанатов не верить в сплетни.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    образ жизни знаменитости певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ