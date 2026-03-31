Діти Степана Гіги зробили пісню-присвяту батькові (відео)

Донька та син Степана Гіги записали кліп до пісні-присвяти своєму батькові

Квітослава та Степан Гіга-молодший написали пісню-присвяту своєму батькові народному артисту України Степану Гізі. Діти видатного артиста повідомили про прем'єри пісню «Ти наш янгол» на YouTubе-каналі свого батька. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

Діти Степана Гіги розповіли, що їхня нова пісня «Ти наш янгол» є присвятою їхньому легендарному батькові. Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший виконали пісню для свого батька у дуеті.

Квітослава Гіга написала слова та музику для пісні-присвяти своєму батькові фото: Степан Гіга Official/YouTube

Авторкою слів та музики пісні стала Квітослава Гіга. «Ця пісня – щира присвята легендарному батькові. Ця композиція – крик душі, подяка та любов, яка йде від серця. Слухайте, діліться та бережіть своїх близьких», – йдеться у підписі до кліпу.

Слова з пісні-присвяти «Ти наш янгол»:

Ми сумуємо за тобою, як без тебе далі йти

І допоки б'ється серце, в ньому житимеш завжди

Відчуваємо, що поруч хоч не з нами ти

Ти наш янгол, що веде нас з висоти.

Діти Степана Гіги показалися разом у кадрі фото: Степан Гіга Official/YouTube

Діти Степана Гіги показалися разом у кадрі та зняли кліп на композицію, присвяченій своєму батькові. Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший заспівали в дуеті. Також з дітьми артиста показалися у кадрі інші музиканти, а Степан Гіга-молодший зіграв на гітарі.

Як писав «Главком», сім'я легенди української естради Степана Гіги перервала мовчання після тяжкої втрати. Квітослава та Степан-молодший відверто розповіли про те, як артист боровся з хворобою, чому до останнього виходив до глядачів через нестерпний біль та якими були його останні настанови у лікарні

Нагадаємо, що у п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга. Степан Гіга помер у реанімації Першого медичного об'єднання міста Львова.

15 грудня у Львові на Личаківському цвинтарі похоронили народного артиста України Степан Гігу. Священник посадив на могилі співака ялинку замість яворини, як то заповідав артист у пісні «У райській саду». Однак священнослужитель пообіцяв навесні висадити там правильне дерево, коли будуть сприятливі погодні умови.