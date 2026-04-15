Акторка Ніколь Кідман вирішила змінити професію після смерті матері

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ніколь Кідман є відомою акторкою з Австралії, яка підкорила Голлівуд
фото: кадр із серіалу «Чудова пара»/ Netflix

Австралійська акторка Ніколь Кідман вирішила опанувати нову професію. У 2024 році зірка втратила свою маму, саме це вплинуло на її рішення. Про це кіноакторка розповіла під час виступу у приватних школах Silk Speaker Series у кампусі Університету Сан-Франциско. Про це пише «Главком» із посиланням на San Francisco Chronicle.

За словами Ніколь Кідман, вона хоче стати доулою смерті. Доула смерті забезпечує емоційну та практичну підтримку невиліковно хворим пацієнтам та їхнім родинам до та після смерті хворих.

Акторка вже навчається нової професії. Саме смерть мами Кідман вплинула на її рішення стати доулою смерті.

«Коли моя мати помирала, вона була самотня, і сім'я могла надати небагато. У нас із сестрою так багато дітей, кар'єри, роботи, і ми хотіли піклуватися про неї, бо мого батька вже не було на світі, і саме тоді я подумала: «Хотіла б я, щоб у світі були люди, які б сиділи безсторонньо та просто забезпечували розраду та турботу». Тож це частина мого розвитку та одна з речей, яких я навчатимуся», – розповіла акторка.

Ніколь Кідман зі своєю мамою Джанель Кідман
фото з відкритих джерел

Мати Ніколь Кідман – Джанель Кідман померла 7 вересня 2024 року у віці 84 років. Акторка дізналася про смерть своєї мами, перебуваючи на кінофестивалі у Венеції, де вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі Погана дівчинка.

Нагадаємо, торік видання Time назвало впливових постатей року, які відзначилися вагомим внеском у розвиток суспільства. Головними критеріями у номінації «Жінка року» стали виклики, з якими зіштовхуються жінки та людство загалом. Зокрема, гендерне насилля, порушення прав жінок, а також небезпека глобального потепління. Серед переможців – акторка Ніколь Кідман.

До слова, Ніколь Кідман та кантрі-співак Кіт Урбан вирішили розійтися після майже 19 років спільного життя. Ініціатором розлучення став Кіт Урбан. Акторка, за словами інсайдерів, не хотіла розставатися і до останнього намагалася врятувати шлюб. Згодом Ніколь Кідман  розповіла, що переживає непростий період у зв'язку з розлученням із чоловіком, музикантом Кітом Урбаном. Пара прожила у шлюбі 19 років.

