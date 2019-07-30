Жертвы и маньяк: опубликован новый тизер 9 сезона «Американской истории ужасов»

Минутный ролик дает понять поклонникам, что новый сезон отдаст дань уважения фильмам ужасов 80-ых годов. Тизер-трейлер начинается так же, как и многие хорроры той эпохи: группа легкомысленных подростков с пивом наперевес отправляется в летний лагерь, не зная, что на них уже открыл охоту некто, напоминающий Джейсона Вурхиса из «Пятницы 13-ого».
Среди будущих жертв маньяка не оказалось ни одной звезды сериала, которых шоураннер Райан Мерфи представил ранее в своем Instagram. Образы 80-ых на себя примерили Эмма Робертс, Коди Ферн, Гас Кенуорти, Дерон Хортон, Билли Лурд и другие. К сожалению создателей и фанатов, Эван Питерс и Сара Полсон отказались от съемок в новых эпизодах.