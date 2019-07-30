Жертвы и маньяк: опубликован новый тизер 9 сезона «Американской истории ужасов»

Новый сезон больше похож на фильм ужасов 80-х годов

Культовый фильм «Крик» научил зрителей, что никогда и ни в коем случае нельзя напиваться, заниматься сексом и говорить: «Я сейчас вернусь». К этому списку следует также добавить посещение летних лагерей. И тизер-трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов: 1984» наглядно объясняет почему.

Минутный ролик дает понять поклонникам, что новый сезон отдаст дань уважения фильмам ужасов 80-ых годов. Тизер-трейлер начинается так же, как и многие хорроры той эпохи: группа легкомысленных подростков с пивом наперевес отправляется в летний лагерь, не зная, что на них уже открыл охоту некто, напоминающий Джейсона Вурхиса из «Пятницы 13-ого».