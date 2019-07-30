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    Шоу-биз

    Жертвы и маньяк: опубликован новый тизер 9 сезона «Американской истории ужасов»

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    Жертвы и маньяк: опубликован новый тизер 9 сезона «Американской истории ужасов»

    Новый сезон больше похож на фильм ужасов 80-х годов

    Культовый фильм «Крик» научил зрителей, что никогда и ни в коем случае нельзя напиваться, заниматься сексом и говорить: «Я сейчас вернусь». К этому списку следует также добавить посещение летних лагерей. И тизер-трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов: 1984» наглядно объясняет почему.

    Минутный ролик дает понять поклонникам, что новый сезон отдаст дань уважения фильмам ужасов 80-ых годов. Тизер-трейлер начинается так же, как и многие хорроры той эпохи: группа легкомысленных подростков с пивом наперевес отправляется в летний лагерь, не зная, что на них уже открыл охоту некто, напоминающий Джейсона Вурхиса из «Пятницы 13-ого».

    Среди будущих жертв маньяка не оказалось ни одной звезды сериала, которых шоураннер Райан Мерфи представил ранее в своем Instagram. Образы 80-ых на себя примерили Эмма Робертс, Коди Ферн, Гас Кенуорти, Дерон Хортон, Билли Лурд и другие. К сожалению создателей и фанатов, Эван Питерс и Сара Полсон отказались от съемок в новых эпизодах.

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