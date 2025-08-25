Головна Скотч Відео
«У нас є все»: Павло Зібров виконав свій хіт у потязі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Зібров записав привітання просто у потязі, підкріпивши його приспівом з власного хіта
фото: скріншот відео

Зібров побажав українцям, їхнім сім'ям та військовим міцного здоров’я, віри, надії, любові та перемоги

Народний артист України Павло Зібров оригінально привітав співвітчизників з Днем Незалежності. Відомий співак, їдучи на концерт до Львова, записав відеозвернення просто з потяга, що прямував маршрутом Київ – Львів. Про це повідомляє «Главком».

Звертаючись до пасажирів, Зібров побажав українцям, їхнім сім'ям та військовим міцного здоров’я, віри, надії, любові та перемоги. «Бажаю, щоб настав справедливий мир і нас та нашу державу поважали у всьому світі», – наголосив артист.

Після привітання Павло Зібров виконав фрагмент пісні «У нас є все», написаної 30 років тому у співавторстві з поетом Юлієм Рибчинським та присвяченої Дню Незалежності України: «Є, є в нас воля! І є в нас доля! Є, є земля в нас і небеса! Є, є в нас мова своя чудова! Є, є в нас гордість і є краса».

Під дописом Павла Зіброва прихильники його таланту радо коментують креативне привітання.  «І в першому цивільному літаку, що полетить в Україну теж так зробіть», – пише одна з дописувачок.  Інші вітають співака і всіх українців зі святом. 

Коментарі зі сторінки Павла Зіброва у Facebook
Коментарі зі сторінки Павла Зіброва у Facebook
Коментарі зі сторінки Павла Зіброва у Facebook
Коментарі зі сторінки Павла Зіброва у Facebook
Коментарі зі сторінки Павла Зіброва у Facebook
Коментарі зі сторінки Павла Зіброва у Facebook
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського. Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною. Президент України Володимир Зеленський також виступив під час церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України».

Як повідомлялося, Ейфелева вежа у Франції засвітилася жовто-блакитними кольорами з нагоди Дня Незалежності України.

До слова, 24 серпня вулицями Нью-Йорка пройшов яскравий марш, присвячений Дню Незалежності України. 

