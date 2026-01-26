Головна Техно Девайси
Чехія відправила Україні дрони на основі перехопленого російського БпЛА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чехія відправила Україні дрони на основі перехопленого російського БпЛА
FPV-дрон під назвою «Ян Жижка» названо на честь відомого чеського полководця
скриншот з відео Idnes

Чеська компанія створила дрон із використанням російської технології

Чеська компанія Spark у співпраці з волонтерами відправила Україні FPV-дрони на оптоволокні, які створені на основі технологій із перехоплених російських БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Idnes.

Зазначається, що новий дрон неможливо глушити завдяки оптичному волокну, і він на третину дешевший за інші моделі. Його назвали «Яном Жижкою» на честь відомого чеського полководця.

Чеська компанія створила цей дрон на основі російської технології. Українські військові передали волонтерам перехоплений безпілотник «Князь Вандал Новгородський», який працює на оптоволокні.

«Це був безпілотник, розроблений Науково-виробничим центром «Ушкуйник» у Новгороді. Машина з містичною назвою «Князь Вандал Новгородський» виявилася дуже корисною для росіян під час витіснення українців з Курської області. Це приклад того, куди зайшла війна за допомогою безпілотників за чотири роки», – вказано в матеріалі.

У компанії розібрали БпЛА та на його основі створили «Яна Жижку». Майже все на ньому зроблено в Чехії: зелений каркас зі скловолокна, ніжки, надруковані на 3D-принтері, акумулятори та 25-кілометрові котушки оптичного волокна.

Нагадаємо, Україна відкладає додаткові замовлення на ударні дрони від Helsing, найдорожчого стартапу в галузі оборонних технологій в Європі, після того, як системи озброєння компанії зіткнулися з проблемами під час бойових випробувань на передовій. 

До слова, у Росії заявили про початок застосування нових ударних безпілотників «Упир-18» у війні проти України. Безпілотники здатні переносити боєприпаси вагою до 10 кг і працювати на відстані кількох десятків кілометрів.

Також зазначається, що дрони можуть використовуватися не лише для ударів, а й для постачання вантажів російським підрозділам на лінії бойового зіткнення.

