У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
фото: New York Post

Мурал створив стріт-артист Бен Келлер, який спеціалізується на проєктах, що вшановують жертв насильницьких злочинів

У нью-йоркському районі Бушвік з’явився масштабний меморіальний арт-об’єкт, присвячений пам’яті 23-річної українки Ірини Заруцької, чиє життя трагічно обірвалося в серпні минулого року в Північній Кароліні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Триповерховий мурал на фасаді будівлі створив відомий американський стріт-артист Бен Келлер, який спеціалізується на проєктах, що вшановують жертв насильницьких злочинів. Створення меморіалу стало можливим завдяки значній фінансовій підтримці: IT-підприємець Йоган МакКейб виділив $500 тис., а мільярдер Ілон Маск надав один мільйон доларів. Додаткові $200 тис. вдалося зібрати через приватні пожертви.

Організатор кампанії Йоган МакКейб пояснив, що метою проєкту є збереження пам’яті про Ірину та привернення уваги до системних кризових явищ у Сполучених Штатах. На його думку, трагедія українки стала відображенням проблем у американському суспільстві, зокрема неефективності сучасних методів боротьби зі злочинністю. МакКейб наголосив, що такі мистецькі акції мають не дати суспільству забути про наслідки «прогресивного підходу» до правопорядку, який, за його словами, потребує докорінних змін.

Поява муралу викликала жваві дискусії та неоднозначну реакцію серед жителів Брукліна. Поки частина громади схвально сприйняла ініціативу як гідний жест поваги до загиблої біженки, місцеві активісти висловили протест. Опоненти проєкту вважають меморіал інструментом політичної маніпуляції. Вони закидають прихильникам Дональда Трампа використання особистої трагедії для просування власної ідеології та загострення соціальних і расових суперечностей, стверджуючи, що ініціатори насправді не опікуються долею українців чи біженців.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

До слова, у Сполучених Штатах Америки вчений присвоїв новому виду метеликів назву на честь української біженки Ірини Заруцької, яка загинула від ножового поранення. 

Метелик, що отримав назву «Лазур Ірини», був уперше помічений дослідником Рональдом Гатреллом у Південній Кароліні ще 1985 року, проте тоді комаха не мала офіційної назви.

