Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ
Глава держави поінформував, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
фото з відкритих джерел

Окупанти мають значні втрат на Харківщині та Донеччині

Українська армія має хороші результати в Сумській області. Водночас росіяни несуть значні втрати на Харківщині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 вересня, повідомляє «Главком».

Глава держави поінформував, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України», – заявив Зеленський.

Він висловив подяку воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади, а також поінформував про успіхи на інших фронтах.

«Значні втрати у росіян і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями», – сказав глава держави.

Особливу вдячність президент висловив воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, а також 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад.

«Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі», – резюмував Зеленський.

Раніше батальйон «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнив село Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської області. Над населеним пунктом, що перебував під російською окупацією, знову підняли український прапор.

Також російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро». Мова йде про три міста – спершу Добропілля, а потім Покровськ та Мирноград. Поблизу останнього Сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили селище Новоекономічне на сході від Мирнограда. Такий локальний успіх Сил оборони в перспективі, ймовірно, матиме вплив і на саме місто, зокрема  зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація продовжує адаптуватися і копіювати успішні технології України, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Крім того, ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА.

Читайте також:

Теги: армія Володимир Зеленський втрати ворог росіяни Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп озвучив свій намір провести переговори у форматі «Зеленський – Путін – Трамп» під час телефонної розмови з європейськими лідерами
Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним
16 серпня, 23:28
Президент України Володимир Зеленський та спецпредставник глави США Кіт Келлог зустрілися у готелі Hay-Adams
Глава України зустрівся з Келлогом напередодні перемовин з Трампом – ЗМІ
18 серпня, 16:44
За словами Зеленського, першою частиною гарантій безпеки для України має стати сильна армія
Зеленський прокоментував угоду щодо озброєння на $90 млрд
19 серпня, 07:23
Президент Південної Кореї Лі Чже Мен та лідер США Дональд Трамп в Овальному кабінеті
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
26 серпня, 09:22
Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року
ДБР повідомило, скільки бійців повернулося із СЗЧ напередодні дедлайну
26 серпня, 12:02
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
25 серпня, 19:36
Денис Мацуєв відомий своїми дружніми стосунками з Володимиром Путіним
У Греції скасовано концерт російського піаніста, який є другом Путіна
10 вересня, 18:14
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії
Зеленський порівняв вторгнення дронів у Польщу з окупацією Криму
11 вересня, 15:59
Президент пояснив, що Москву потрібно змусити погодитися «до надійної тиші»
Базовий документ про гарантії безпеки для України фактично готовий – Зеленський
Вчора, 19:50

Події в Україні

Польща пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною
Польща пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною
Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ
Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ
Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь
Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь
Львів’янин вигадав оригінальний спосіб виїхати з України, але прикордонники його розкусили
Львів’янин вигадав оригінальний спосіб виїхати з України, але прикордонники його розкусили
Сенцов отримав у війську нову посаду
Сенцов отримав у війську нову посаду
Скільки Україна витрачає за день війни з Росією: глава Генштабу ЗСУ назвав цифри
Скільки Україна витрачає за день війни з Росією: глава Генштабу ЗСУ назвав цифри

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua