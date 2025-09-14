Зеленський потішив новинами з фронту: що відомо про успіхи ЗСУ

Окупанти мають значні втрат на Харківщині та Донеччині

Українська армія має хороші результати в Сумській області. Водночас росіяни несуть значні втрати на Харківщині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 вересня, повідомляє «Главком».

Глава держави поінформував, що сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України», – заявив Зеленський.

Він висловив подяку воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади, а також поінформував про успіхи на інших фронтах.

«Значні втрати у росіян і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями», – сказав глава держави.

Особливу вдячність президент висловив воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, а також 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад.

«Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі», – резюмував Зеленський.

Раніше батальйон «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнив село Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської області. Над населеним пунктом, що перебував під російською окупацією, знову підняли український прапор.

Також російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро». Мова йде про три міста – спершу Добропілля, а потім Покровськ та Мирноград. Поблизу останнього Сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили селище Новоекономічне на сході від Мирнограда. Такий локальний успіх Сил оборони в перспективі, ймовірно, матиме вплив і на саме місто, зокрема зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація продовжує адаптуватися і копіювати успішні технології України, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Крім того, ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА.