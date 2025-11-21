Головна Країна Політика
Україна змінила один із ключових пунктів американського плану завершення війни – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
План завершення війни в Україні, який підготувала адміністрація Трампа, складається з 28 пунктів
фото: AP

Початковий варіант передбачав перевірку всієї міжнародної допомоги, яку отримувала Україна

Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що за первісним формулюванням плану передбачалася перевірка всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною. Однак у новій редакції цієї вимоги більше немає: замість перевірки пропонується, що всі сторони отримають «повну амністію за свої дії під час війни».

Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров уже схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Водночас, за даними WSJ, європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією щодо завершення війни на альтернативних умовах і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який може бути більш вигідним для Києва.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

До слова, план Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Теги: переговори перемир'я США Рустем Умєров

