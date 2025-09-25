Швейцарія офіційно заборонила бити дітей: ухвалено поправку до кодексу
У цивільному кодексі Швейцарії відтепер закріплено принцип ненасильницького виховання дітей
У Швейцарії в Цивільному кодексі офіційно закріплено принцип ненасильницького виховання дітей. Відповідну поправку схвалила верхня палата парламенту країни. Про це пише «Главком» із посиланням на swissinfo.ch.
За прийняття поправки проголосували 33 парламентарі, проти – чотири, утрималися – сім. Головна мета змін – чітко зафіксувати неприпустимість будь-якого фізичного покарання дитини у процесі виховання.
Крім прямої заборони на насильство, до Цивільного кодексу внесли положення, що дозволяє як неповнолітнім, так і дорослим звертатися по допомогу до спеціальних центрів.
За даними дослідження Фрайбурзького університету, кожна 10-та дитина у Швейцарії хоча б раз отримувала ляпаса від батьків. Організація «Захист дітей Швейцарії» повідомляє, що кожен п'ятий неповнолітній піддавався психологічному насильству.
Ще у 2023 році в країні обговорювали закріплення цього принципу, посилаючись на міжнародні дослідження, які свідчать, що такі законодавчі зміни знижують рівень насильства в сім'ях.
До слова, на тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації.
Читайте також:
- Полювання на українських дітей за кордоном. Як перешкодити Росії?
- На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток
- На Дніпропетровщині 2-річна дитина вистрелила собі в голову
- У Києві сталася ДТП з перекиданням авто, постраждала дитина (фото)
- Двох іноземців судитимуть за сексуальну експлуатацію українських дітей
- Українці значно частіше почали брати кредити під час війни: статистика
- Титулована українська тенісистка чекає на третю дитину
- У торговельних центрах столиці пропонується запровадити «Годину тиші»: деталі
Коментарі — 0