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    Шоу-биз

    Звезду сериала «Сверхъестественное» арестовали за пьяную драку в клубе

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    Звезду сериала «Сверхъестественное» арестовали за пьяную драку в клубе

    Приехавшим на вызов полицейским актер предлагал взять пачку денег и разойтись с миром

    Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», был арестован за уличную драку у своего любимого клуба в городе Остин: актера обвиняют в двух нападениях на людей и пьянство в общественном месте. На записи, которую удалось добыть TMZ, видно, что полиции пришлось вмешаться после того, как Джаред применил силу к своему приятелю.

    По словам свидетелей, этот самый друг Падалеки пытался его успокоить, когда тот ударил бармена по лицу, и чуть не оказался третьей жертвой звезды за вечер - также Джаред подрался с менеджером заведения, который пытался навести порядок. Приехавшим на вызов полицейским актер предлагал взять пачку денег и разойтись с миром, но слуги закона восприняли эту идею без восторга. В итоге за брата Винчестера был назначен залог в $15 тысяч и его представители пока не сообщают, вышел ли актер на свободу.

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    Джерело: Super

    знаменитости актер шоу-бизнес
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