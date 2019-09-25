Автор хита «Охрана отмєна» выпустила клип на песню «Вільна каса»

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

apostrophe.ua

Jerry Heil опубликовала новый клип на песню «Вільна каса»

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) выпустила клип на песню «Вільна каса». Эта работа стала продолжением нашумевшего хита «Охрана Отмена», отрывок которого появляется в начале ролика.

Яркий ироничный видеоклип, режиссером которого выступил Дима Манифест и Дмитрий Шмурак, опубликован на официальном канале Youtube Jerry Heil.

Как отмечает певица, лейтмотивом песни служит история об отношениях между парнем, который бросает девушку за ее лишний вес.

По сюжету клипа, 23-летнюю девушку бросает парень из-за лишнего веса и у нее начинается депрессия. Главная героиня садится на диету и ест брокколи. Драматизма добавляет мама девушка, которая постоянно спрашивает, почему дочь до сих пор не вышла замуж.

«Люби меня дрищем и люби жиробасом» – просьба девушки, главной героини текста, к парню увидеть за внешней оболочкой ее душу, а не оценивать «по обертке». А также, высмеивание устаревших традиций и рамок, заставляют чувствовать себя неполноценно: вроде есть определенный возраст, до которого нужно жениться и родить. Я, как представитель поколения Z, как никто другой знаю, как досаждает когда родственники и друзья спрашивают когда замуж», - комментирует Джерри.

Композиция является лид-синглом будущего альбома «Я, Яна», который выйдет на You-Tube канале певицы уже 27 сентября.