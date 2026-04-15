Росія «затримала» Дмитра Гордона (фото)

Система розпізнавання облич сплутала російського панк-музиканта з українським журналістом Дмитром Гордоном

У Санкт-Петербурзі поліція затримала вокаліста місцевого панк-гурту «Свобода важливіша за моду» Дмитра Галямінських. А все через те, що система розпізнавання облич ідентифікувала його як українського журналіста Дмитра Гордона. Про це музикант розповів у своїх соцмережах та російські медіа, інформує «Главком».

Що трапилося з вокалістом

Інцидент стався на Московському вокзалі. За словами Галямінських, він помітив, як за ним біжать правоохоронці, і він подумав, що його впізнали шанувальники. Проте реальність виявилася іншою: поліціянти його затримали. Заявили, що система видала збіг із «терористом та екстремістом» Дмитром Гордоном.

«Прикол! Іду зараз у Пітері Московським вокзалом, відчуваю, за мною хтось біжить. Ну, гадаю, дізналися, автограф чи фотку хочуть. Розвертаюсь. Підбігають до мене поліцейські та стрімко затримують», – написав Галямінських.

Курйозності ситуації додало те, що один із силовиків почав буквально обмацувати обличчя та волосся музиканта, намагаючись перевірити, чи не використовує він грим або перуку для конспірації.

«Один полісмен навіть торкнувся щетини та волосся на предмет конспірації. У результаті я мало не запізнився на поїзд», – розповів вокаліст.

Після з'ясування обставин співака відпустили, він ледь встиг на свій поїзд.

Чому в РФ полюють на Гордона

Російська правоохоронна система переслідує українського журналіста.

У липні 2024 року Дмитру Гордону суд у Росії призначив 14 років колонії заочно – його визнали винним за статтею про «фейки». Приводом для переслідування стало відео, де Гордон закликає «валити» Путіна і Лукашенка, а також інші ролики.

У квітні 2022 року Гордона включили до реєстру терористів та екстремістів, а у вересні Мін'юст оголосив його «іноагентом».

Станом на зараз Дмитро Гордон поки ніяк не відреагував на інцидент з російським співаком.

«Главком» писав, що блогер та журналіст Дмитро Гордон вважає себе ворогом №1 для Путіна та Кремля, адже послідовно бореться проти них усі вісім років війни за допомогою своїх інформаційних проєктів. Гордон також наголосив, що займається контрпропагандою – тобто розвінчуванням російських фейків, їхніх загарбницьких прагнень.

Крім того, Дмитро Гордон повідомив, що має змогу легально виїхати з України, бо є батьком кількох малолітніх дітей. Однак він не хоче. Журналіст вважає, що має перебувати у власній країні, і жоден Путін не може змусити його тікати.

Нагадаємо, Басманний суд Москви ухвалив заарештувати заочно українського журналіста Дмитра Гордона. Росфінмоніторинг вніс Гордона до списку терористів та екстремістів.