Николай Тищенко в очередной раз нахамил журналистам: видео



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Николай Тищенко не смог назвать журналистке имя нового главы Министерства здравоохранения, вместо этого он посоветовал девушке «попить водички»

Народные депутаты от партии «Слуга народа» Николай Тищенко и Артем Культенко не смогли ответить на вопрос, кто сейчас занимает пост министра здравоохранения. Соответствующее видео опубликовано в Twitter «Радио Свобода».

Журналистка подошла в кулуарах парламента к Тищенко и его коллеге Культенко и предложила им коротенький тест – назвать министра здравоохранения, за которого они же и голосовали в парламенте.

Культенко ответил: «Девушка, вы этот вопрос сегодня уже 50 раз задавали нашим коллегам. Зачем вы это делаете? Какая ваша цель? Чего вы этим хотите добиться?».

Она напомнила им, что они голосовали за этого человека, поддержали и якобы должны знать фамилию действующего министр здравоохранения. В свою очередь Тищенко набрал в стаканчик воды и предложил ей попить.

«Сейчас много людей обвиняют «Слугу народа», что они голосуют, не читая закона … И я проверяю, читаете ли вы законы», – отметила девушка.

«А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец, или моя жена? Кто вы?», – сказал Тищенко.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19 вересня 2019 р.

Напомним, новым министром здравоохранения назначена Зоряна Скалецкая. Она является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации, членом Всемирной ассоциации медицинского права, директором общественной организации «Форум здоровья».

Джерело: twitter.com/radiosvoboda