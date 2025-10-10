Після нового серіалу від Netflix популярність Дубліна зросла на 551%

У Дубліні б'ють на сполох, побоюючись напливу туристів на тлі популярності серіалу «Будинок Гіннессів»

Популярність Дубліна серед туристів різко зросла на 551% після виходу на Netflix серіалу «Будинок Гіннесів» (House of Guinness), який розповідає правдиву історію ірландської родини, що стоїть за всесвітньо відомою пивоварнею. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Серіал, що вийшов у вересні та швидко очолив Топ-10 найбільш переглянутих програм у Великої Британії, привернув увагу до культових локацій, таких як Пивоварня St. James' Gate, а інтерес до компаніх «Guinness Storehouse» зріс на 108% лише за один день. Очікується, що до столиці Ірландії прибуде величезна кількість мандрівників.

У серіалі, що розповідає правдиву історію ірландської сім'ї, що заснувала пивоварню Guinness, показано багато знакових пам'яток, включаючи броварні St James' Gate та Guinness storehouse. І тепер місто очікує, що величезна кількість мандрівників приїде до ірландської столиці, щоб відвідати їх та принагідно познайомитися з містом.

На тлі сплеску популярності Дублін також був названий найпопулярнішим міжнародним напрямком для британців, які вилітали з Британії за перші шість місяців року.

Проте нове дослідження показало, що Дублін є п'ятим найскладнішим містом у світі для водіння автомобіля.

Через це експерти з Nationwide Vehicle Contracts б'ють на сполох і попереджають відвідувачів про критичний фактор, на який потрібно звернути увагу – дорожній рух та навігація. Місто посідає десяте місце у списку найбільш завантажених міст світу від TomTom із показником заторів у 47%.

Нагадаємо, сильний шторм Емі накрив Велику Британію та Ірландію, спричинивши масштабні перебої в енергопостачанні та значні порушення у транспортній інфраструктурі.