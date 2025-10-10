Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Після нового серіалу від Netflix популярність Дубліна зросла на 551%

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Після нового серіалу від Netflix популярність Дубліна зросла на 551%
Серіал «Будинок Гіннесса» став стимулом відвідати Ірландію
фото із відкритих джерел

У Дубліні б'ють на сполох, побоюючись напливу туристів на тлі популярності серіалу «Будинок Гіннессів»

Популярність Дубліна серед туристів різко зросла на 551% після виходу на Netflix серіалу «Будинок Гіннесів» (House of Guinness), який розповідає правдиву історію ірландської родини, що стоїть за всесвітньо відомою пивоварнею. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Серіал, що вийшов у вересні та швидко очолив Топ-10 найбільш переглянутих програм у Великої Британії, привернув увагу до культових локацій, таких як Пивоварня St. James' Gate, а інтерес до компаніх «Guinness Storehouse» зріс на 108% лише за один день. Очікується, що до столиці Ірландії прибуде величезна кількість мандрівників.

У серіалі, що розповідає правдиву історію ірландської сім'ї, що заснувала пивоварню Guinness, показано багато знакових пам'яток, включаючи броварні St James' Gate та Guinness storehouse. І тепер місто очікує, що величезна кількість мандрівників приїде до ірландської столиці, щоб відвідати їх та принагідно познайомитися з містом.

На тлі сплеску популярності Дублін також був названий найпопулярнішим міжнародним напрямком для британців, які вилітали з Британії за перші шість місяців року.

Проте нове дослідження показало, що Дублін є п'ятим найскладнішим містом у світі для водіння автомобіля.

Через це експерти з Nationwide Vehicle Contracts б'ють на сполох і попереджають відвідувачів про критичний фактор, на який потрібно звернути увагу – дорожній рух та навігація. Місто посідає десяте місце у списку найбільш завантажених міст світу від TomTom із показником заторів у 47%.

Нагадаємо, сильний шторм Емі накрив Велику Британію та Ірландію, спричинивши масштабні перебої в енергопостачанні та значні порушення у транспортній інфраструктурі. 

Читайте також:

Теги: Ірландія дорожній рух серіал місто Daily Mail

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київрада ухвалила додаткову грошову допомогу при народженні дитини
Київрада ухвалила додаткову грошову допомогу при народженні дитини
Вчора, 15:36
Гігантський торгово-розважальний центр над станцією метро «Академмістечко»
Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
7 жовтня, 17:24
У Великій Британії знайшли комарів, які переносять небезпечні віруси
У Британії знайдено комарів, які переносять три види небезпечних вірусів
6 жовтня, 07:56
Владивосток заповнений сірими багатоповерховими будинками часів СРСР
На що Путін перетворив Владивосток під час війни – репортаж NYT
5 жовтня, 17:58
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на українські міста: головне за ніч
5 жовтня, 07:05
Зеленський: Стійкість кожного – це стійкість усієї України, і героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця
Зеленський присвоїв звання «Місто-герой України» 16 містам
1 жовтня, 12:31
У вересні в Івано-Франківську після наїзду електротранспорту шестирічна дитина потрапила до лікарні
Перше місто в Україні вводить заборону на електросамокати
27 вересня, 16:46
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
Бельгійський принц Лоран визнав, що у нього є ще один син
Бельгійський принц визнав позашлюбного сина від ведучої еротичної телепрограми
12 вересня, 14:46

Соціум

Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах
Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах
Закохався в народ. Американський піхотинець відмовився від карʼєри, аби захистити Україну
Закохався в народ. Американський піхотинець відмовився від карʼєри, аби захистити Україну
Після нового серіалу від Netflix популярність Дубліна зросла на 551%
Після нового серіалу від Netflix популярність Дубліна зросла на 551%
Через два роки Європу може чекати проблема із гарячою водою – Financial Times
Через два роки Європу може чекати проблема із гарячою водою – Financial Times
Дитячий сироп призвів до смерті 20 дітей в Індії: власника фармкомпанії затримано
Дитячий сироп призвів до смерті 20 дітей в Індії: власника фармкомпанії затримано
На Філіппінах стався потужний землетрус (відео)
На Філіппінах стався потужний землетрус (відео)

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua