В Японии создали трасформера. Он превращается в авто за минуту

Робот также способен ходить со скоростью 100 метров в час

Инженеры из Японии выпустили робота J-deite RIDE, который способен превращаться в двухместный автомобиль. Высота трансформера достигает 3,7 метров. Его трансформация длится всего минуту. J-deite RIDE способен ходить со скоростью 100 метров в час. Также он может перевозить людей. Однако создатели робота отмечают, что не тестировали его за пределами



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J-deite RIDE

Робот также способен ходить со скоростью 100 метров в час

Инженеры из Японии выпустили робота J-deite RIDE, который способен превращаться в двухместный автомобиль. Высота трансформера достигает 3,7 метров. Его трансформация длится всего минуту.

J-deite RIDE способен ходить со скоростью 100 метров в час. Также он может перевозить людей. Однако создатели робота отмечают, что не тестировали его за пределами ангара.

Ведущий разработчик этого робота Кендзи Исид отметил, что вдохновлялся героями-трансформерами из аниме. Инженеры надеются, что их проект пригодится в развлекательной индустрии — парках развлечений и уличных праздниках.

Джерело: Медуза