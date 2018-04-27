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    В Японии создали трасформера. Он превращается в авто за минуту

    Робот также способен ходить со скоростью 100 метров в час
    Инженеры из Японии выпустили робота J-deite RIDE, который способен превращаться в двухместный автомобиль. Высота трансформера достигает 3,7 метров. Его трансформация длится всего минуту. J-deite RIDE способен ходить со скоростью 100 метров в час. Также он может перевозить людей. Однако создатели робота отмечают, что не тестировали его за пределами
    • 27 Квiтня, 15:03
    • Розсилка
    J-deite RIDE
    J-deite RIDE

    Робот также способен ходить со скоростью 100 метров в час

    Инженеры из Японии выпустили робота J-deite RIDE, который способен превращаться в двухместный автомобиль. Высота трансформера достигает 3,7 метров. Его трансформация длится всего минуту.

    J-deite RIDE способен ходить со скоростью 100 метров в час. Также он может перевозить людей. Однако создатели робота отмечают, что не тестировали его за пределами ангара.  

    Ведущий разработчик этого робота Кендзи Исид отметил, что вдохновлялся героями-трансформерами из аниме. Инженеры надеются, что их проект пригодится в развлекательной индустрии — парках развлечений и уличных праздниках.

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    Джерело: Медуза

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