Венс не подав руку вагітній дружині: у мережі спалахнуло обговорення подружжя
Венс прибув до Угорщини, аби підтримати Орбана
Віцепрезидент США Джей Ді Венс та його дружина Уша разом прибули до Угорщини, аби підтримати прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні виборів у країні. Відео їхнього виходу з літака викликало жваве обговорення у соцмережах, передає «Главком».
На кадрах видно, як подружжя спускається трапом: Венс іде позаду дружини та не подає їй руки. Водночас відомо, що Уша Венс нині вагітна четвертою дитиною – у липні подружжя очікує народження хлопчика.
У мережі частина користувачів розкритикувала поведінку віцепрезидента.
Нагадаємо, у січня віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що його дружина Уша вагітна. У них має народитися хлопчик, поява якого на світ очікується наприкінці липня. Подружжя Венсів уже виховує трьох дітей: Юена, Вівека та Мірабель.
Зауважимо, що сьогодні віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Угорщини. Він зустрівся з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном, аби підтримати його напередодні виборів у країні.
Як повідомлялося, Венс під час візиту до Угорщини зробив низку резонансних заяв щодо України та Євросоюзу, а також відкрито підтримав прем’єр-міністра країни Віктор Орбан напередодні виборів.
