Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Венс не подав руку вагітній дружині: у мережі спалахнуло обговорення подружжя

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У січня віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що його дружина Уша вагітна
фото: Reuters

Венс прибув до Угорщини, аби підтримати Орбана

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та його дружина Уша разом прибули до Угорщини, аби підтримати прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні виборів у країні. Відео їхнього виходу з літака викликало жваве обговорення у соцмережах, передає «Главком».

На кадрах видно, як подружжя спускається трапом: Венс іде позаду дружини та не подає їй руки. Водночас відомо, що Уша Венс нині вагітна четвертою дитиною – у липні подружжя очікує народження хлопчика.

У мережі частина користувачів розкритикувала поведінку віцепрезидента.

Нагадаємо, у січня віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що його дружина Уша вагітна. У них має народитися хлопчик, поява якого на світ очікується наприкінці липня. Подружжя Венсів уже виховує трьох дітей: Юена, Вівека та Мірабель.

Зауважимо, що сьогодні віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Угорщини. Він зустрівся з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном, аби підтримати його напередодні виборів у країні.

Як повідомлялося, Венс під час візиту до Угорщини зробив низку резонансних заяв щодо України та Євросоюзу, а також відкрито підтримав прем’єр-міністра країни Віктор Орбан напередодні виборів.

Читайте також:

Теги: сім'я Джей Ді Венс США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
8 березня, 22:44
Співачка Ріанна перебувала у будинку під час нападу
Обстріл будинку співачки Ріанни: поліція встановила особу нападниці (фото)
10 березня, 11:50
Ціни на cірку вже злетіли до рекордних рівнів
Війна в Ірані спричинила глобальний дефіцит ще одного важливого ресурсу
11 березня, 17:02
Президент прокоментував рішення США про часткове послаблення санкцій проти нафти
Скільки грошей отримає РФ через послаблення санкцій США? Зеленський назвав суму
13 березня, 15:31
Посланець Трампа Коул зустрічається з литовськими політиками
У Литві посланець Трампа провів таємну зустріч, про яку мовчали, щоб не зірвати переговори з Лукашенком
19 березня, 17:21
Спецпредставник Трампа (ліворуч) заявив, що діалог між США та Білоруссю триватиме
США зняли санкції з ключових білоруських банків та компаній
19 березня, 18:31
Програма візиту буде присвячена історичним зв’язкам між Британією та Сполученими Штатами
Букінгемський палац підтвердив візит короля Чарльза до США
31 березня, 17:09
Президент Ірану звернувся до американського народу
Президент Ірану звернувся до американського народу
2 квiтня, 00:30
Трамп заплутав союзників
Трамп не знає, чого хоче. Союзники повністю заплуталися
2 квiтня, 09:40

Відео

Собчак та Поклонська не змогли вимовити слово «паляниця»: українці вибухнули мемами (відео)
Собчак та Поклонська не змогли вимовити слово «паляниця»: українці вибухнули мемами (відео)
Ірина Федишин назвала вартість свого вбрання (фото)
Ірина Федишин назвала вартість свого вбрання (фото)
Харків’янка прославилася завдяки домашній мавпочці
Харків’янка прославилася завдяки домашній мавпочці
Від відео про Паску – до мільйонів для ЗСУ: історія хлопчика з Черкащини
Від відео про Паску – до мільйонів для ЗСУ: історія хлопчика з Черкащини
«Патріарх Свободи». Штучний інтелект створив епічну рок-баладу, присвячену Філарету
«Патріарх Свободи». Штучний інтелект створив епічну рок-баладу, присвячену Філарету

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua