Венс приїхав до Орбана напередодні виборів в Угорщині (фото)

Під час дводенного візиту Венс зустрінеться з угорським премʼєром та візьме участь у мітингу на його підтримку

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Угорщини. Він зустрінеться з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном, аби підтримати його напередодні виборів у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24hu.

Венса разом з дружиною у Будапешті зустрів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Джей Ді Венс став першим віцепрезидентом США, який відвідав Угорщину. Поїздка має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який, за більшістю опитувань, відстає від свого суперника напередодні виборів.

У Будапешті Венс і Орбан проведуть спільну пресконференцію. Після цього угорський прем'єр організує великий передвиборчий мітинг у комплексі MTK Sportpark. До нього також долучиться Венс з нагоди «Дня угорсько-американської дружби».

Візит віцепрезидента відбувається після того, як у лютому держсекретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт, щоб публічно підтримати Орбана напередодні квітневих виборів. Під час візиту Рубіо зазначив, що лідерство Орбана має вирішальне значення для інтересів США, але натякнув, що збереження тісних зв’язків залежить від переобрання Орбана. Він також зазначив, що Вашингтон готовий надати Будапешту фінансову допомогу, якщо це буде потрібно.

До слова, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.