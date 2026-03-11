Війна в Ірані спричинила глобальний дефіцит ще одного важливого ресурсу

Ціни на cірку вже злетіли до рекордних рівнів

Проблема виникла через перебої в Ормузькій протоці та вже вдарила по тисячах компаній

Війна навколо Ірану та блокада Ормузької протоки несподівано спричинили глобальний дефіцит сірки – важливого ресурсу для виробництва добрив, хімікатів, металів і напівпровідників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Сірка є побічним продуктом переробки нафти і газу. Хоча цей товар вважається вузькоспеціалізованим, він має критичне значення для низки ключових галузей світової економіки. Сірку активно використовують у виробництві добрив, хімічної продукції, у металургії, а також у технологічній промисловості.

Через порушення постачання вже постраждали понад 44 тисячі компаній у різних країнах світу. Найбільші втрати зафіксовано в Індії та Китаї. У Китаї ціна на сірку зросла до рекордного рівня – $672 за тонну. Проблеми також відчувають Індонезія, Марокко та багато країн Африки, які значною мірою залежать від імпорту цієї сировини.

На Перську затоку та пов’язані з нею торговельні маршрути припадає приблизно 45% світового експорту сірки. Понад 60% цього обсягу закуповують виробники добрив. Тому перебої у нафтовидобутку та обмеження судноплавства через Ормузьку протоку створюють ризики для скорочення виробництва аграрних добрив.

Аналітики попереджають, що під загрозою може опинитися насамперед продовольча безпека. Виробники металів ще можуть знайти альтернативні джерела постачання, однак для виробників добрив це зробити значно складніше.

Ще однією галуззю, яка сильно залежить від сірки, є виробництво напівпровідників. Під час виготовлення мікрочипів компанії використовують сірчану кислоту для очищення кремнієвих пластин.

Серед виробників, які вже відчули перебої з постачанням, називають тайванську компанію TSMC, а також південнокорейські технологічні корпорації Samsung і SK Hynix.

До слова, американські військові витратили боєприпасів на суму понад $5,6 млрд лише за перші два дні війни проти Ірану. Таку оцінку Пентагон передав Конгресу США.