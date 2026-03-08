Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
фото: EPA/UPG

Раніше Дональд Трамп звернувся до прем'єр-міністра Кіра Стармера, пригрозивши, що США «запам'ятають» кроки Великої Британії після початку війни в Ірані 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю поговорив з Дональдом Трампом про Близький Схід через день після того, як президент США розкритикував відсутність негайної підтримки Великою Британією американо-ізраїльських ударів по Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Лідери розпочали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військової співпраці між Великою Британією та США шляхом використання баз Королівських ВПС для підтримки колективної самооборони партнерів у регіоні», – йдеться у заяві офісу Стармера.

У повідомленні додається, що Стармер висловив свої «щирі співчуття» Трампу та американському народу у зв'язку із загибеллю шести військовослужбовців США під час конфлікту з Іраном.

Як відомо, дзвінок пролунав після того, як Трамп у суботу розкритикував Велику Британію в соціальних мережах за те, що вона «нарешті серйозно задумалася» про розгортання авіаносців на Близькому Сході.

Він сказав Стармеру: «Нам вони більше не потрібні», але наголосив: «Ми пам’ятатимемо. Нам не потрібні люди, які приєднуються до війн після того, як ми вже перемогли!»

Цей пост Трампа був другим випадком, коли він критикував Стармера за останні дні. У вівторок у Білому домі Трамп заявив, що він «не задоволений» Стармером.

У середу в парламенті Стармер заявив, що не готовий до того, щоб Велика Британія «вступила у війну, якщо не буде впевнений у наявності законної основи та життєздатного, продуманого плану».

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія мала підтримати Сполучені Штати з самого початку операції на Близькому Сході. 

За словами американського лідера, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спочатку відмовився надати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для підтримки ударів США по Ірану. Згодом, як зазначається, дозвіл був наданий.

До слова, Сполучені Штати не поділилися з Великою Британією точними оперативними деталями та термінами ударів по Ірану перед початком військової операції, яку США проводили разом з Ізраїлем. 

За даними The Guardian, американська сторона не включила британських посадовців до офіційного кола осіб, яких заздалегідь поінформували про підготовку та проведення повітряних ударів по Ірану. Йдеться зокрема про точний час початку операції та її оперативні деталі.

Теги: Дональд Трамп Велика Британія Кір Стармер США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент наголосив, що захист має бути скоординованим
Зеленський розповів, як Росія допомагає іранському режиму у війні проти США
Вчора, 21:34
Фрідріх Мерц закликав США посилити тиск на Росію
Канцлер Німеччини показав Трампу карту бойових дій в Україні під час переговорів
4 березня, 08:51
Виправний центр Рівер, слідчий ізолятор ICE, у Феррідеї, штат Луїзіана, де, за словами матері, утримується Рафаель Вергара
Син конгресвумен Колумбії, яка підтримує Трампа, застряг у центрі депортації США
23 лютого, 05:47
Раніше США обіцяли знизити штрафні тарифи для Індії з 25% до 18%
Індія відкладає торговельні переговори зі США: що відомо
22 лютого, 12:42
Росіяни готуються вкрасти Шпіцберген?
Доки Трамп зайнятий Гренландією, Росія націлилася на ще один острів НАТО в Арктиці – WSJ
21 лютого, 18:15
Ті, хто вижив, спорудили тимчасове укриття з брезенту та подали сигнал про допомогу
Вісім лижників загинули, одного шукають: деталі трагедії після лавини в Каліфорнії
19 лютого, 01:23
Із нагоди Дня святого Валентина Білий дім потішив неоднозначними листівками
Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією
14 лютого, 18:16
За новими правилами будь-які угоди повинні укладатися відповідно до законодавства США
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
12 лютого, 06:21
Протест на підтримку Гренландії в Копенгагені після гучних заяв Трампа про приєднання острова до США
Данія та Гренландія заявили про прогрес у переговорах зі США, але угоди поки немає
9 лютого, 03:13

Політика

Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
Фіцо посилює тиск на Україну через нафтопровід «Дружба»
Фіцо посилює тиск на Україну через нафтопровід «Дружба»
Ескалація на Близькому Сході: ОАЕ відбили масовану атаку Ірану
Ескалація на Близькому Сході: ОАЕ відбили масовану атаку Ірану
США розглянули захоплення головного нафтового терміналу Ірану
США розглянули захоплення головного нафтового терміналу Ірану
Пекін наголошує на важливості переговорів зі США
Пекін наголошує на важливості переговорів зі США
Трамп звинувачує Іран у трагедії в ударі по школі в Мінабі
Трамп звинувачує Іран у трагедії в ударі по школі в Мінабі

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua