Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США

Раніше Дональд Трамп звернувся до прем'єр-міністра Кіра Стармера, пригрозивши, що США «запам'ятають» кроки Великої Британії після початку війни в Ірані

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю поговорив з Дональдом Трампом про Близький Схід через день після того, як президент США розкритикував відсутність негайної підтримки Великою Британією американо-ізраїльських ударів по Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Лідери розпочали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військової співпраці між Великою Британією та США шляхом використання баз Королівських ВПС для підтримки колективної самооборони партнерів у регіоні», – йдеться у заяві офісу Стармера.

У повідомленні додається, що Стармер висловив свої «щирі співчуття» Трампу та американському народу у зв'язку із загибеллю шести військовослужбовців США під час конфлікту з Іраном.

Як відомо, дзвінок пролунав після того, як Трамп у суботу розкритикував Велику Британію в соціальних мережах за те, що вона «нарешті серйозно задумалася» про розгортання авіаносців на Близькому Сході.

Він сказав Стармеру: «Нам вони більше не потрібні», але наголосив: «Ми пам’ятатимемо. Нам не потрібні люди, які приєднуються до війн після того, як ми вже перемогли!»

Цей пост Трампа був другим випадком, коли він критикував Стармера за останні дні. У вівторок у Білому домі Трамп заявив, що він «не задоволений» Стармером.

У середу в парламенті Стармер заявив, що не готовий до того, щоб Велика Британія «вступила у війну, якщо не буде впевнений у наявності законної основи та життєздатного, продуманого плану».

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія мала підтримати Сполучені Штати з самого початку операції на Близькому Сході.

За словами американського лідера, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спочатку відмовився надати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для підтримки ударів США по Ірану. Згодом, як зазначається, дозвіл був наданий.

До слова, Сполучені Штати не поділилися з Великою Британією точними оперативними деталями та термінами ударів по Ірану перед початком військової операції, яку США проводили разом з Ізраїлем.

За даними The Guardian, американська сторона не включила британських посадовців до офіційного кола осіб, яких заздалегідь поінформували про підготовку та проведення повітряних ударів по Ірану. Йдеться зокрема про точний час початку операції та її оперативні деталі.