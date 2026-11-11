Дворазовий чемпіон MotoGP опинився на столі хірурга після падіння на Гран-прі Катару

Італійський мотогонщик успішно прооперований після важкої травми

Пілот команди «Дукаті» Франческо Баньяя добре переніс операцію після отриманого в катарському Лусаїлі перелому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу стайні.

Медична бригада під керівництвом лікаря Луїджі Мілано прооперувала італійця в Турині. Мотогонщику встановили пластину на четверту плеснову кістку правої стопи. Баньяя зазнав переломів двох кісток в аварії у спринті Гран-прі Катару.

Терміни відновлення дворазового чемпіона MotoGP наразі невідомі. Керівник «Дукаті» Давіде Тардоцці сподівається, що Баньяя повернеться на трасу ще цьогоріч. У календарі чемпіонату залишилося два етапи – Гран-прі Португалії та Гран-прі Валенсії.

Баньяя у нинішньому сезоні набрав 173 очки. У загальному заліку пілотів він іде дев'ятим. У наступному році італійський мотогонщик перейде в команду «Апрілья».

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.