Пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен після перемоги на Гранпрі Лас-Вегаса різко висловився на адресу Джорджа Расселла з «Мерседеса», з яким протягом гоночного вікенду неодноразово конфліктував на трасі та за її межами. Про це повідомляє «Главком».

Початок ескалації

Протистояння між гонщиками загострилося ще під час третьої практики. Їхні боліди зіткнулися на трасі, після чого стюарди винесли Ферстаппену попередження за непередбачувану зміну напрямку руху. Расселл залишився незадоволений поведінкою суперника та звинуватив його в тому, що той регулярно поводиться так, ніби має перевагу над іншими пілотами.

Британець також дав зрозуміти, що не збирається миритися з такими діями. За його словами, хтось нарешті мав протистояти Ферстаппену. Це лише посилило напруженість між двома гонщиками, які вже не вперше обмінюються публічними звинуваченнями.

Ферстаппен зловтішався над аварією суперника

Кульмінацією протистояння став саме Гранпрі Лас-Вегаса. Ферстаппен і Расселл протягом значної частини гонки боролися за лідерство, однак доля британця склалася невдало: на заключних колах він спробував атакувати свого напарника Кімі Антонеллі, заблокував колеса та врізався в бар'єри. Попри інцидент, Расселл зміг продовжити рух, але фінішував лише дев'ятим.

Ферстаппен, який у підсумку здобув перемогу, не приховував задоволення від невдачі конкурента. Він зізнався, що побачив аварію Расселла у дзеркалах заднього виду й одразу зрозумів, що його власні шанси на перемогу стали ще кращими. «Сьогодні карма добряче вдарила. Чесно кажучи, було неймовірно, коли я подивився в дзеркало заднього виду й побачив, що відбувається. Я подумав: «Чудово, мій день стає ще кращим». А коли перетнув фінішну лінію першим, він став просто ідеальним», – додав нідерландець.

Сам Расселл після гонки визнав, що обрав ризиковану тактику, адже хотів поборотися за перемогу. За його словами, на останніх колах він прагнув опинитися позаду Ферстаппена перед вирішальним колом, однак помилка під час гальмування зруйнувала ці плани. Британець зазначив, що розчарований результатом, але не шкодує про спробу атаки.

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