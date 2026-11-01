Головна Спорт Авто/мото
search button user button menu button

Тріо іспанців склало подіум Мото Гран-прі Малайзії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Тріо іспанців склало подіум Мото Гран-прі Малайзії
Марк Маркес (ліворуч) близький до чергового титулу
фото: EFE

Чинний чемпіон серії тріумфував на трасі «Сепанг»

Пілот «Дукаті» Марк Маркес виграв Гран-прі Малайзії MotoGP. Про це повідомляє «Главком».

Досвідчений іспанський мотогонщик в основній гонці стартував другим. На старті він випередив молодшого брата – Алекса Маркеса з «Грезіні». Зрештою, Маркес-старший зберіг лідерство до фінішу.

Натомість Маркес-молодший впродовж заїзду втратив ще одне місце. Його випередив пілот KTM Педро Акоста. Останній програв переможцю понад чотири секунди.

Напередодні Акоста тріумфував у спринті Гран-прі Малайзії. Натомість Марк Маркес завершив суботній заїзд другим. Доповнив подіум Марко Бедзеккі з «Апрільї».

MotoGP. Гран-прі Малайзії

Основна гонка

  1. Марк Маркес («Дукаті»)
  2. Педро Акоста (KTM) +4,172
  3. Алекс Маркес («Грезіні») +5,955

Яка ситуація у загальному заліку MotoGP після Гран-прі Малайзії

Маркес-старший зміцнив лідерство в загальному заліку. Семиразовий чемпіон світу набрав 399 очок. Його співвітчизник Хорхе Мартін із Апрільї йде другим (355 пунктів). Третій – Бедзеккі, який записав до свого активу 332 бали.

Потенційно Марк Маркес може завоювати титул на прийдешньому етапі в Катарі. Етап на мотодромі «Лусаїл» запланований на 6-8 листопада.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Читайте також:

Теги: мотоспорт мотогонки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марк Маркес (у центрі) так і не стартував
Гран-прі Австралії у MotoGP не відбувся з неспортивної причини
25 жовтня, 18:54
Марк Маркес повернувся в чемпіонські перегони
Семиразовий чемпіон MotoGP виграв Гран-прі Арагону
30 серпня, 20:57
Марк Маркес зазнав серйозної травми
Чинний чемпіон MotoGP переніс дві операції після інциденту на Гран-прі Франції
11 травня, 15:25
Марк Маркес повернувся до звичної справи
Чинний чемпіон тріумфував на Мото Гран-прі Німеччини
12 липня, 20:58
Марк Маркес не мав рівних на чеській землі
Чинний чемпіон виграв Мото Гран-прі Чехії після дискваліфікації лідера сезону
21 червня, 16:27
Рауль Фернандес прагне втрутитися в чемпіонські перегони
Іспанський мотогонщик сенсаційно виграв Гран-прі Великої Британії
9 серпня, 18:53

Авто/мото

Тріо іспанців склало подіум Мото Гран-прі Малайзії
Тріо іспанців склало подіум Мото Гран-прі Малайзії
Колишній віцечемпіон Формули-1 підписав контракт із аутсайдером чемпіонату
Колишній віцечемпіон Формули-1 підписав контракт із аутсайдером чемпіонату
Чинний чемпіон Формули-1 заявив власну команду в серію підтримки
Чинний чемпіон Формули-1 заявив власну команду в серію підтримки
Статки Макса Ферстаппена перевищили 300 млн євро
Статки Макса Ферстаппена перевищили 300 млн євро
Попередник «Піреллі» розпочав підготовку до повернення у Формулу-1 – ЗМІ
Попередник «Піреллі» розпочав підготовку до повернення у Формулу-1 – ЗМІ
Леклер став другим в історії «Феррарі» за промовистим показником
Леклер став другим в історії «Феррарі» за промовистим показником

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
150K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua