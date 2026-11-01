Тріо іспанців склало подіум Мото Гран-прі Малайзії

Чинний чемпіон серії тріумфував на трасі «Сепанг»

Пілот «Дукаті» Марк Маркес виграв Гран-прі Малайзії MotoGP. Про це повідомляє «Главком».

Досвідчений іспанський мотогонщик в основній гонці стартував другим. На старті він випередив молодшого брата – Алекса Маркеса з «Грезіні». Зрештою, Маркес-старший зберіг лідерство до фінішу.

Натомість Маркес-молодший впродовж заїзду втратив ще одне місце. Його випередив пілот KTM Педро Акоста. Останній програв переможцю понад чотири секунди.

Напередодні Акоста тріумфував у спринті Гран-прі Малайзії. Натомість Марк Маркес завершив суботній заїзд другим. Доповнив подіум Марко Бедзеккі з «Апрільї».

MotoGP. Гран-прі Малайзії

Основна гонка

Марк Маркес («Дукаті») Педро Акоста (KTM) +4,172 Алекс Маркес («Грезіні») +5,955

Яка ситуація у загальному заліку MotoGP після Гран-прі Малайзії

Маркес-старший зміцнив лідерство в загальному заліку. Семиразовий чемпіон світу набрав 399 очок. Його співвітчизник Хорхе Мартін із Апрільї йде другим (355 пунктів). Третій – Бедзеккі, який записав до свого активу 332 бали.

Потенційно Марк Маркес може завоювати титул на прийдешньому етапі в Катарі. Етап на мотодромі «Лусаїл» запланований на 6-8 листопада.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.