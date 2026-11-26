Оборонець Михайло Бублик перейшов із «Судуви» в «Стекас» із Національної баскетбольної ліги Литви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Український баскетболіст продовжить виступи в другому за силою дивізіоні. «Судуву» Бублик покинув на мінорній ноті. Після ушкодження і нетривалого періоду відновлення тренерський штаб перестав на нього розраховувати.

Нова команда оборонця – середняк першості. У нинішньому сезоні «Стекас» оформив п'ять перемог і зазнав десяти поразок. Наразі колектив Бублика йде на 14-й сходинці в турнірній таблиці та ризикує опинитися в боротьбі за виживання.

Влітку оборонець намагався потрапити до американської Національної асоціації студентського спорту (NCAA). Однак, через тривалу перевірку документів Бублика він змушений був шукати інший варіант продовження кар'єри. Так баскетболіст опинився в Литві, але в складі «Судуви» не отримав бажаного статусу.

Бублик у нинішньому сезоні провів лише чотири поєдинки. На майданчику він у середньому провів майже 13 хвилин. Середні цифри українця – 2.8 очка, 0.8 підбирання, 0.3 передачі.

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.