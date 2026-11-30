Збірна України з баскетболу поступилася Чорногорії у відборі на Чемпіонат світу 2027 року. Після матчу в Ризі «Главком» взяв коментар у центрового Ростислава Новицького, який набрав дев'ять очок у цьому матчі.

Для Ростислава Новицького цей матч став одним із найрезультативніших у всьому відборі: після восьми очок у попередній зустрічі з чорногорцями в Подгориці він набрав дев'ять у матчі в Латвії. Водночас індивідуальні показники не стали для баскетболіста приводом для задоволення, адже команда мала можливість завершити поєдинок на свою користь.

На його думку, українці мали достатньо можливостей, щоб претендувати на перемогу, тому втрачати очки в такому матчі особливо прикро. «Прикро, що ми програли. Це була гра, яку потрібно було забирати», – сказав Новицький.

Попри те, що за кількістю набраних очок домашня зустріч із Чорногорією стала для нього результативнішою за попередній матч цього вікна, сам гравець не схильний оцінювати власний виступ за таким критерієм. Він не став називати цю гру найкращою для себе, наголосивши на необхідності зосереджуватися на командних завданнях. «Я не думаю про те, який матч був кращим. Просто виконую свою роботу», – пояснив баскетболіст.

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Одним із найпомітніших епізодів індивідуального виступу Новицького стала реалізація штрафних кидків. У матчі проти Чорногорії він не схибив жодного разу, влучивши всі шість спроб. Баскетболіст визнав, що певне хвилювання під час виконання кидків було: «Трохи переживав, але я багато працюю над штрафними, тому й реалізував усі шість», – розповів Новицький.

Окремо Новицький відзначив, що присутність на поєдинку Дениса Лукашова, Івана Ткаченка та Іссуфа Санона, кожен з яких не допоміг у Ризі збірній через травми, була дуже важливою. «Відчувалася їхня підтримка. Приємно, коли гравці приходять і підтримують. Це справді приємно», – поділився баскетболіст.

Нагадаємо, що перед поєдинком з Португалією «Главкому», який працює на місці подій, вдалося поспілкуватися з бігменом команди Ростиславом Новицьким.