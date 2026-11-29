Сьогодні, 29 листопада 2026 року, о 18:30 за київським часом у Ризі чоловіча збірна України з баскетболу проведе поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти Чорногорії. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Чорногорія

Збірна України має непогані шанси на перемогу у матчі з Чорногорією. Експерти GGBET дають такий прогноз: на перемогу нашої команди в основний час пропонується коефіцієнт 1,4, потенційний успіх Чорногорії – 3,52, нічия в основний час пропонується з балом 15,5.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET та діють станом на 12:20 29 листопада.

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Передматчева ситуація команд

Україна підходить до матчу з Чорногорією в статусі одного з трьох лідерів групи I. Після двох стартових перемог на другому етапі кваліфікації над Грецією (82:76) та Чорногорією (98:89) наші хлопці зазнали поразки в Португалії (95:90).

Чорногорія з чотирма перемогами та п'ятьма поразками посідає шосте місце.

Турнірне становище у групі I

Іспанія – 6 перемог, 3 поразки Україна – 6 перемог, 3 поразки Грузія – 6 перемог, 3 поразки Португалія – 5 перемог, 4 поразки Греція – 4 перемоги, 5 поразок Чорногорія – 4 перемоги, 5 поразок

Три найкращі команди з групи вийдуть на світову першість.

Попередня зустріч команд

У серпні Україна перемогла Чорногорію на її майданчику.

Підопічні Айнарса Багатскіса захопили ініціативу в першій чверті. На піку перевага українських баскетболістів склала +9. Утім, балканці зуміли скоротити відставання до одного очка на фініші відрізку.

У другій десятихвилинці сценарій був схожим. Цього разу «синьо-жовті» створили 10-пунктний гандикап. Господарі згодом відіграли левову частку дефіциту, але під сирену на велику перерву Михайлюк реалізував триочковий та дозволив збірній України відірватися на шість пунктів.

Третя чверть спершу склалася для команди Багатскіса непросто. Команди фактично йшли нога в ногу. Та після середини десятихвилинки «синьо-жовті» взяли ситуацію під контроль і досягли переваги на десять очок перед фінальною десятихвилинкою.

В останній чверті Україна видала потужний старт. Гандикап зріс до +18, тож доля поєдинку фактично була вирішена заздалегідь. Збірна Чорногорії зуміла лише трохи підсолодити гіркоту поразки.

Чемпіонат світу 2027. Кваліфікація, група I

Чорногорія – Україна – 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)

Де дивитися гру Україна – Чорногорія

Трансляцію матчу Україна – Чорногорія дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.