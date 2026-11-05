Міріам Уро-Ніле провела на майданчику 36 хвилин, набрала 13 очок, зробила 4 підбирання

Форвардиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу у груповому етапі Єврокубку над «Брно» – 79:75. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Міріам Уро-Ніле провела на майданчику 36 хвилин, набрала 13 очок (6/6 двоочкові, 0/5 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 4 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі та 2 втратах.

7 листопада національна жіноча збірна України збереться у Ризі для підготовки до матчів кваліфікації на Євробаскет-2027. Серед викликаних гравчинь є Уро-Ніле.

Даша Бірюк розпочала сезон в NCAA. Бірюк вийшла у стартовій п'ятірці своєї нової команди «Гранд-Каньон» у переможній грі проти «Джексон Стейт» – 77:55. Вона провела на майданчику 23 хвилини і за цей час набрала 3 очка (1/5 триочкові), зробила 4 підбирання, 1 передачу, 1 блок-шот при 1 втраті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).