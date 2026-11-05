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Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу у груповому етапі Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу у груповому етапі Єврокубку

Міріам Уро-Ніле провела на майданчику 36 хвилин, набрала 13 очок, зробила 4 підбирання

Форвардиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу у груповому етапі Єврокубку над «Брно» – 79:75. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Міріам Уро-Ніле провела на майданчику 36 хвилин, набрала 13 очок (6/6 двоочкові, 0/5 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 4 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі та 2 втратах.

7 листопада національна жіноча збірна України збереться у Ризі для підготовки до матчів кваліфікації на Євробаскет-2027. Серед викликаних гравчинь є Уро-Ніле.

Даша Бірюк розпочала сезон в NCAA. Бірюк вийшла у стартовій п'ятірці своєї нової команди «Гранд-Каньон» у переможній грі проти «Джексон Стейт» – 77:55. Вона провела на майданчику 23 хвилини і за цей час набрала 3 очка (1/5 триочкові), зробила 4 підбирання, 1 передачу, 1 блок-шот при 1 втраті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол

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