Для багатьох українських баскетболістів виклик до національної збірної стає особливим моментом у кар'єрі. Іноді такий шанс з'являється несподівано, проте від цього він не стає менш бажаним.

Для баскетболіста «Харківських Соколів» Олексія Соловйова поточне міжнародне вікно стало нагодою знову опинитися в національній команді, цього разу вже в основному складі. «Главком» поспілкувався з баскетболістом про дебютний виклик, адаптацію до вимог збірної та амбіції на клубному рівні.

Ви вперше отримали виклик до національної збірної. Наскільки це було для вас очікувано?

Якщо чесно, взагалі неочікувано. Два роки тому я вже викликався до збірної, тоді формували резервний склад. А зараз через травми інших гравців запросили мене.

Потрапляння до основного складу національної команди було однією з ваших кар'єрних цілей чи ви більше зосереджувалися на клубній кар'єрі?

Звісно, грати на такому рівні завжди було моєю метою та мрією.

Ви вже певний час тренуєтеся зі збірною. Чи є щось, що вас здивувало порівняно з тим, до чого ви звикли в «Харківських Соколах»?

Загалом ні. Просто тут зовсім інші швидкості: швидкість сприйняття інформації, реакції, ухвалення рішень. Усе це на набагато вищому рівні, ніж у «Харківських Соколах».

Ви не так давно приєдналися до збірної. Чи вже зрозуміли, які вимоги до вас має Айнарс Багатскіс і яку роль він відводить вам у команді?

Звісно. Ще під час запрошення мені повідомили, яку роль я виконуватиму, які функції маю брати на себе та чого від мене очікують.

Ви провели кілька тренувань зі збірною, але не потрапили до заявки на матч у Португалії. Як відреагували на це рішення? Чи зберігаєте оптимізм перед наступною грою?

Так, звісно. Якщо на моїй позиції є гравець, який на цей момент краще підходить команді, я тільки за те, щоб збірна виступила максимально ефективно та вдало.

Реклама. 21+ GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають тисячі українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та унікальний ігровий досвід. Підтримуй збірну України разом із GGBET!

Поговорімо про клубну кар'єру. Після минулого сезону ви залишилися в «Харківських Соколах». Чи розглядали в міжсезоння можливість змінити команду, зокрема перейти до закордонного клубу?

Ні, не розглядав. Хочеться спочатку принести «Харківським Соколам» якийсь трофей або медаль, а вже потім думати про щось інше. Щодо закордону, то за законом я не можу виїхати з країни, тому такий варіант не розглядав.

Нещодавно «Харківські Соколи» яскраво перемогли «Дніпро» з перевагою у 26 очок. До цього ваша команда жодного разу не обігрувала цього суперника. Що вдалося зробити цього разу?

Думаю, зіграло багато факторів. Перед цим у нас був тур, під час якого ми провели важкий матч із «Волинь-Баскет». Після тієї гри залишився неприємний осад, тому ми дуже серйозно налаштовувалися на наступний поєдинок. Можливо, «Дніпро» з огляду на попередні результати не зовсім так підготувався до зустрічі з нами. Думаю, збіглося кілька обставин.

У матчі з «Дніпром» ви набрали 21 очко, стільки ж, скільки й Єгор Сушкін. Чи відчуваєте, що зараз перебуваєте на піку своєї форми в цьому сезоні?

Протягом усього цього періоду я перебуваю в хорошій формі.

На це ігрове вікно до збірної приїхав і ваш одноклубник Єгор Сушкін, який нещодавно приєднався до «Харківських Соколів». Як складається ваша взаємодія в команді та поза майданчиком?

Усе добре, нормально спілкуємося. Єгор – класний хлопець. Ми навіть їхали сюди разом. Загалом у нас хороші стосунки.

Нагадаємо, що перед поєдинком з Португалією «Главкому», який працює на місці подій, вдалося поспілкуватися з бігменом команди Ростиславом Новицьким.