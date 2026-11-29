Наставник збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів журналістам про підготовку до завтрашнього матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 проти Чорногорії. Про це інформує з місця подій «Главком».

За словами латвійського фахівця, команда виконала заплановану роботу перед матчем, хоча через логістичні обставини підготовка відбувалася у скороченому форматі. Після тривалої подорожі та лише однієї ночі на відновлення українці не мали звичного часу для повноцінного тренувального процесу. Водночас Багатскіс наголосив, що головною проблемою стала не фізична готовність, а психологічне налаштування баскетболістів.

«Ми знаємо, як грати в баскетбол. Але у Португалії суперник добре скористався нашими помилками. Ми були надто м'якими. У наступному матчі в нас не буде жодного шансу просто грати в красивий чи приємний баскетбол. Саме тому я говорю про ментальну готовність. Хочу, щоб гравці подивилися на себе в дзеркало й чесно оцінили побачене», – заявив тренер.

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При цьому він пояснив, що не закликає гравців сприймати кожен епізод надто особисто. Однак в індивідуальній боротьбі один на один баскетболіст має бути готовим відповісти на агресію суперника. На думку тренера, команді потрібно навчитися поєднувати фізичну боротьбу з холоднокровністю та правильними рішеннями на майданчику.

Окремо наставник прокоментував психологічний аспект наступних поєдинків. На його думку, статус фаворита та попередні оцінки шансів команди не повинні впливати на налаштування баскетболістів. У кваліфікації кожна гра має велике значення, а один результат може суттєво змінити ситуацію. «На кожен матч потрібно виходити так, ніби він останній, бо будь-яка гра може змінити все. Тому потрібно грати так, ніби іншого шансу вже не буде», – сказав Багатскіс.

Говорячи про майбутнє протистояння з Чорногорією, тренер наголосив, що фізична боротьба має поєднуватися з розумною грою. Він не вважає ці складові протилежними: навпаки, саме вміння діяти агресивно, але водночас ухвалювати правильні рішення, є ознакою якісного баскетболу. «Якщо ви граєте фізично, агресивно, з певною персональною відповідальністю в ситуаціях один на один, але водночас залишаєтеся розумними, то це і є правильний баскетбол», – пояснив фахівець.

Багатскіс також попередив, що суперники чекатимуть на реакцію українців на фізичний тиск. Якщо команда дозволятиме опонентам нав'язувати власні умови й не відповідатиме на їхні дії, шанси на перемогу суттєво зменшаться.

Нагадаємо, що український наставник був незадоволеним перебігом гри проти Португалії.