Сьогодні, 29 листопада 2026 року, у Ризі чоловіча збірна України з баскетболу провела поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти Чорногорії. Про це повідомляє «Главком».

Передматчева ситуація команд

Україна підходила до матчу з Чорногорією в статусі одного з трьох лідерів групи I. Після двох стартових перемог на другому етапі кваліфікації над Грецією (82:76) та Чорногорією (98:89) наші хлопці зазнали поразки в Португалії (95:90).

Чорногорія з чотирма перемогами та п'ятьма поразками посідала шосте місце.

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Хід гри

Майже протягом всього поєдинку збірна України поступалася Чорногорії. Перша половина гри не склалася в одного з лідерів збірної України Олександра Ковляра – 0 набраних очок.

У третій та четвертій чвертях Україна наближалася до суперників, але чорногорці швидко відновлювали свою перевагу. У підсумку, Україна поступилася 71:77.

Найкращими гравцями збірної України стали Максим Шульга (17 очок + 5 передач) та Олександр Ковляр (13 очок + 5 передач).

Чемпіонат світу 2027. Кваліфікація, група I

Україна – Чорногорія 71:77

Україна: Шульга 17 + 5 передач, Скапінцев 14, Ковляр 13 + 5 передач, Кобзистий 9, Шеліст 0 – старт; Новицький 9, Бобров 5, Тиртишник 4, Липовий 0, Ковальов 0.

У збірної України лишилося ще два поєдинки у кваліфікації Чемпіонату світу. У 2027 році наша команда зіграє з Грецією та Португалією.

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.