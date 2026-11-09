Шульга допоміг «Реалу» здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії

Шульга вийшов у старті і провів на майданчику 13 хвилин, набрав 2 очки (1/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зібрав 1 підбір

У чемпіонаті Іспанії з баскетболу «Реал» Максима Шульги здолав «Мурсію» – 90:71. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга вийшов у старті і провів на майданчику 13 хвилин, набрав 2 очки (1/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зібрав 1 підбір при 1 втраті при 3 фолах.

В чемпіонаті Іспанії відбулась перша в сезоні зустріч команд двох українців – Лейма Корунья обіграла Андорру 103:100.

В складі Андорри Артем Пустовий відіграв 23 хвилини, набрав 13 очок (4/6 двоочкові, 5/5 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 3 втратах і 5 фолах. Дмитро Скапінцев за Корунью зіграв майже 10 хвилин, набрав 2 очки (1/1 двоочкові), зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 2 фолах.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.