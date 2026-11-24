НБА встановила рекорд глядацької аудиторії за підсумками першого місяця сезону
За перші чотири тижні сезону-2026/2027 матчі НБА переглянули понад 75 млн глядачів у США
НБА встановила рекорд за кількістю глядачів трансляцій матчів за перший місяць регулярного чемпіонату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ліги.
За перші чотири тижні сезону-2026/2027 матчі НБА переглянули понад 75 млн глядачів у США – на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого чемпіонату.
Середня аудиторія загальнонаціональних трансляцій досягла 2,62 млн. глядачів, збільшившись на 37%.
Кількість переглядів відеороликів із контентом НБА у соціальних мережах досягла рекордних 45 млрд.
Особливо зростання було зафіксовано серед молодої аудиторії. Кількість глядачів віком від 18 до 34 років збільшилася на 50%, а віком до 17 років – на 57%.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.
Склад збірної України
Захисники
- Максим Шульга (Реал, Іспанія)
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)
- Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)
- Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)
- Денис Лукашов (без клубу)
Форвард
- Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)
- Олександр Липовий (без клубу)
- Олександр Кобзистий (без клубу)
- Андрій Войналович (Таураге, Литва)
- В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)
- Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)
Центрові
- Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)
- Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
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