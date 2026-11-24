НБА встановила рекорд за кількістю глядачів трансляцій матчів за перший місяць регулярного чемпіонату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ліги.

За перші чотири тижні сезону-2026/2027 матчі НБА переглянули понад 75 млн глядачів у США – на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого чемпіонату.

Середня аудиторія загальнонаціональних трансляцій досягла 2,62 млн. глядачів, збільшившись на 37%.

Кількість переглядів відеороликів із контентом НБА у соціальних мережах досягла рекордних 45 млрд.

Особливо зростання було зафіксовано серед молодої аудиторії. Кількість глядачів віком від 18 до 34 років збільшилася на 50%, а віком до 17 років – на 57%.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Денис Лукашов (без клубу)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.