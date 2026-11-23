29 листопада українська команда зіграє номінально домашній поєдинок проти Чорногорії в Ризі

Чоловіча збірна України з баскетболу розпочинає підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда зібралася 23 листопада в Порту.

Сьогодні, 23 листопада, національна збірна проведе перше тренування на ігровій арені. Ще два тренування команда матиме 24 та 25 листопада. Вранці 26 листопада, в день гри, заплановано ранкове тренування, після якого збірна зіграє з Португалією.

Не допоможе збірній в матчах листопадового вікна форвард Андрій Войналович, який не встиг відновитися після травми.

До складу команди приєднався капітан національної команди Денис Лукашов, який у поточному відборі взяв участь у пʼяти матчах. За 18.5 хвилини Лукашов набирав 4.6 очка, 2.0 підбирання та 1.6 передачі (РЕ 6.6). Таким чином до майбутніх матчів готуватимуться 13 гравців.

Перший матч листопадового вікна збірна України проведе 26 листопада на виїзді проти Португалії. Початок – о 21:00 за київським часом.

29 листопада українська команда зіграє номінально домашній поєдинок проти Чорногорії в Ризі, старт – о 18:30. Трансляцію матчів дивіться на Київстар ТБ та Суспільне Спорт.

За підсумками двох матчів другого етапу Україна одноосібно очолює групу I з шістьма перемогами та двома поразками. Попереду національну збірну чекають ще чотири матчі, які визначать трьох учасників Чемпіонату світу 2027 від нашої групи.

Турнірне становище у групі I

Україна – 6 перемог, 2 поразки Іспанія – 5 перемог, 3 поразки Грузія – 5 перемог, 3 поразки Португалія – 4 перемоги, 4 поразки Греція – 4 перемоги, 4 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 4 поразки

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Денис Лукашов (без клубу)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.