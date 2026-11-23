Святослав Михайлюк переписав історію. Найбільш результативні матчі українців в НБА
У матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Даллас Маверікс» Михайлюк набрав 39 очок
Захисник збірної України та «Юти Джаз» Святослав Михайлюк встановив новий рекорд результативності серед українських баскетболістів в історії НБА.
У матчі регулярного чемпіонату проти «Даллас Маверікс» Свят набрав 39 очок, причому 23 з них набрав у заключній чверті. Українець реалізував 12 кидків з гри, зокрема 10 триочкових, а також усі п'ять штрафних. До цього він додав п'ять підбирань і три результативні передачі.
Попередній рекорд результативності серед українців належав Олексію Леню, який у квітні 2019 року набрав 33 очки у складі «Атланти Гокс» у матчі проти «Мілуокі Бакс».
Найрезультативніші матчі українців в історії НБА
- 1. 39 очок – Святослав Михайлюк (листопад 2026 року)
- 2. 33 очки – Олексій Лень (квітень 2019 року)
- 3-4. 26 очок – Станіслав Медведенко (січень 2004 року)
- 3-4. 26 очок – Віталій Потапенко (квітень 1999 року)
- 5. 25 очок – Олександр Волков (березень 1992 року)
- 6. 24 очки – Олексій Печеров (листопад 2009 року)
- 7. 14 очок – В'ячеслав Кравцов (лютий 2013 року)
- 8. 12 очок – Кирило Фесенко (грудень 2008 року)
- 9. 4 очки – Максим Шульга (березень 2026 року)
Святослав Михайлюк став першим українцем, якому вдалося набрати 35+ очок в одному матчі НБА.
До цього найкращим результатом Михайлюка були 28 очок у матчі проти «Детройт Пістонс» у листопаді минулого року.
Михайлюк також встановив особистий рекорд за кількістю влучних триочкових за матч. До цього він двічі реалізовував по шість дальніх кидків. Тепер на його рахунку 10 влучань із-за дуги – це другий результат в історії «Юти Джаз».
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.
Склад збірної України
Захисники
- Максим Шульга (Реал, Іспанія)
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)
- Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)
- Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)
Форвард
- Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)
- Олександр Липовий (без клубу)
- Олександр Кобзистий (без клубу)
- Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)
- Андрій Войналович (Таураге, Литва)
- В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)
- Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)
Центрові
- Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)
- Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
Коментарі — 0