Захисник збірної України та «Юти Джаз» Святослав Михайлюк встановив новий рекорд результативності серед українських баскетболістів в історії НБА.

У матчі регулярного чемпіонату проти «Даллас Маверікс» Свят набрав 39 очок, причому 23 з них набрав у заключній чверті. Українець реалізував 12 кидків з гри, зокрема 10 триочкових, а також усі п'ять штрафних. До цього він додав п'ять підбирань і три результативні передачі.

Попередній рекорд результативності серед українців належав Олексію Леню, який у квітні 2019 року набрав 33 очки у складі «Атланти Гокс» у матчі проти «Мілуокі Бакс».

Найрезультативніші матчі українців в історії НБА

1. 39 очок – Святослав Михайлюк (листопад 2026 року)

2. 33 очки – Олексій Лень (квітень 2019 року)

3-4. 26 очок – Станіслав Медведенко (січень 2004 року)

3-4. 26 очок – Віталій Потапенко (квітень 1999 року)

5. 25 очок – Олександр Волков (березень 1992 року)

6. 24 очки – Олексій Печеров (листопад 2009 року)

7. 14 очок – В'ячеслав Кравцов (лютий 2013 року)

8. 12 очок – Кирило Фесенко (грудень 2008 року)

9. 4 очки – Максим Шульга (березень 2026 року)

Святослав Михайлюк став першим українцем, якому вдалося набрати 35+ очок в одному матчі НБА.

До цього найкращим результатом Михайлюка були 28 очок у матчі проти «Детройт Пістонс» у листопаді минулого року.

Михайлюк також встановив особистий рекорд за кількістю влучних триочкових за матч. До цього він двічі реалізовував по шість дальніх кидків. Тепер на його рахунку 10 влучань із-за дуги – це другий результат в історії «Юти Джаз».

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.