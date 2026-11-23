Олександр Ковляр набрав 12 очок у грі Адріатичної ліги
Олександр Ковляр відіграв 25 хвилин, набрав 12 очок, зібрав 1 підбір, віддав 7 передач
Розігруючий збірної України з баскетболу Олександр Ковляр перед приїздом до національної команди допоміг «Будучності» здобути перемогу над «Широкі» 92:86 в Адріатичній лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Олександр Ковляр відіграв 25 хвилин, набрав 12 очок (4/5 двоочкові, 1/1 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 7 передач, зробив 1 перехоплення при 2 втратах і 4 фолах.
У чемпіонаті Іспанії «Лейма» Корунья здобула важливу перемогу над «Льєдою» 113:100. Дмитро Скапінцев за 12 хвилин набрав 10 очок (4/4 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 4 підбирання при 3 фолах.
Макс Шульга відіграв 5 хвилин за «Реал» в переможному матчі проти «Ховертуда» (91:88), очок не набрав (0/1 двоочкові, 0/1 триочкові) при 1 втраті.
У чемпіонаті Польщі «Сталь» поступилась «Арці» Гдиня 82:86. В’ячеслав Бобров зіграв 29 хвилин, набрав 8 очок (2/6 двоочкові, 4/4 штрафні), зібрав 10 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 3 фолах.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.
Склад збірної України
Захисники
- Максим Шульга (Реал, Іспанія)
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)
- Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)
- Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)
Форвард
- Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)
- Олександр Липовий (без клубу)
- Олександр Кобзистий (без клубу)
- Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)
- Андрій Войналович (Таураге, Литва)
- В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)
- Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)
Центрові
- Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)
- Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
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