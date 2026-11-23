Розігруючий збірної України з баскетболу Олександр Ковляр перед приїздом до національної команди допоміг «Будучності» здобути перемогу над «Широкі» 92:86 в Адріатичній лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олександр Ковляр відіграв 25 хвилин, набрав 12 очок (4/5 двоочкові, 1/1 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 7 передач, зробив 1 перехоплення при 2 втратах і 4 фолах.

У чемпіонаті Іспанії «Лейма» Корунья здобула важливу перемогу над «Льєдою» 113:100. Дмитро Скапінцев за 12 хвилин набрав 10 очок (4/4 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 4 підбирання при 3 фолах.

Макс Шульга відіграв 5 хвилин за «Реал» в переможному матчі проти «Ховертуда» (91:88), очок не набрав (0/1 двоочкові, 0/1 триочкові) при 1 втраті.

У чемпіонаті Польщі «Сталь» поступилась «Арці» Гдиня 82:86. В’ячеслав Бобров зіграв 29 хвилин, набрав 8 очок (2/6 двоочкові, 4/4 штрафні), зібрав 10 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 3 фолах.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.