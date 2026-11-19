Українка Тетяна Юркевічус претендує на звання найкращої гравчині вікна відбору на Євробаскет-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна жіноча збірна України провела три матчі першого вікна другого етапу відбору на Євробаскет-2027.

Після трьох матчів вирішального етапу кваліфікації у України одна перемога в активі – жіноча збірна перемогла Люксембург з рахунком 64:52 у стартовому матчі, зазнала драматичної поразки з рахунком 83:85 в матчі проти Великої Британії і завершила листопадове вікно поразкою від Франції з рахунком 60:108 в номінально домашньому матчі у Ризі.

За підсумком стартових трьох матчів другого етапу кваліфікації на Чемпіонат Європи 2027 форвардиня національної команди Тетяна Юркевічус потрапила в число претенденток на звання MVP листопадового вікна відбору.

Українка в трьох іграх набирала в середньому 14.7 очка, робила 12.3 підбирання, 2.7 передачі (РЕ 23.0). Вона була серед претенденток на звання MVP першого туру вікна.

Проголосувати за Тетяну Юркевічус можна за посиланням на сайті ФІБА.

Тетяна Юркевічус займає друге місце рейтингу етапу відбору за підбираннями, роблячи в середньому за матч 12.3 підбирання.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.