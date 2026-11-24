«Юта» Святослава Михайлюка поступилася «Лейкерс» у НБА: як зіграв українець
Михайлюк набрав 4 очки, зробив 3 підбирання, 2 передачі
Українець Святослав Михайлюк зіграв черговий поєдинок у регулярному сезоні НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
«Юта» українця поступилась «Лейкерс» 94:109. Михайлюк провів на майданчику 25 хвилин, за які набрав 4 очка (1/1 двоочкові, 0/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 передачі при 1 фолі та 2 втратах.
В NCAA «Східна Кароліна» в овертаймі поступилась «Індіані Стейт» 76:77. Максим Кличко за «Східну Кароліну» відіграв 19 хвилин, набрав 4 очка (1/1 двоочкові, 2/2 штрафні), зробив 5 підбирань, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті та 2 фолах.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.
Склад збірної України
Захисники
- Максим Шульга (Реал, Іспанія)
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)
- Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)
- Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)
- Денис Лукашов (без клубу)
Форвард
- Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)
- Олександр Липовий (без клубу)
- Олександр Кобзистий (без клубу)
- Андрій Войналович (Таураге, Литва)
- В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)
- Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)
Центрові
- Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)
- Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
Коментарі — 0