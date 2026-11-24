Михайлюк у грі проти «Лейкерс» провів на майданчику 25 хвилин

Українець Святослав Михайлюк зіграв черговий поєдинок у регулярному сезоні НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Юта» українця поступилась «Лейкерс» 94:109. Михайлюк провів на майданчику 25 хвилин, за які набрав 4 очка (1/1 двоочкові, 0/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 передачі при 1 фолі та 2 втратах.

В NCAA «Східна Кароліна» в овертаймі поступилась «Індіані Стейт» 76:77. Максим Кличко за «Східну Кароліну» відіграв 19 хвилин, набрав 4 очка (1/1 двоочкові, 2/2 штрафні), зробив 5 підбирань, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті та 2 фолах.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Денис Лукашов (без клубу)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.