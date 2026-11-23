Святослав Михайлюк встановив рекорд результативності серед українців в історії Національної баскетбольної асоціації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBA.com/Stats.

Оборонець з навиками форварда видав фантастичний перформанс у складі «Юти». Михайлюк не потрапив до стартової п'ятірки «джазменів» на матч проти «Далласа». Однак, із лави запасних він зумів повернути команду в боротьбу.

Михайлюк провів на майданчику майже 32 хвилини. За цей час він набрав 39 пунктів, зробив п'ять підбирань і віддав три передачі. Українець реалізував 10 триочкових кидків (15 спроб), два двоочкових (вісім) і п'ять штрафних (п'ять).

Стараннями Михайлюка «Юта» на останній хвилині претендувала на перемогу. Проте, одноклубник українського свінгмена Філіповскі не реалізував триочковий в останній атаці. Зрештою, «Маверікс» втримали перемогу над «Джаз» (116:114).

Тим не менше, Михайлюк встановив новий орієнтир для українських баскетболістів. Досі найрезультативнішим представником України за океаном був Олексій Лень. Центровий набрав 33 очки в майці «Атланти» в квітні 2019 року.

NBA Найкращі моменти Святослава Михайлюка проти «Далласа»

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.