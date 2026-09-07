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Тайсон Ф'юрі знову запропонував Усику провести третій бій

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тайсон Ф'юрі знову запропонував Усику провести третій бій
Український боксер вже двічі долав Тайсона Ф'юрі
фото: Instagram Олександра Усика

Британець хоче трилогії

Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову запропонував Олександру Усику провести третій бій. Про це повідомляє «Главком».

38-річний спортсмен заявив, що Ентоні Джошуа відмовлюється від бою з ним, тому він запропонував українцю провести третій бій:

«Це змусить мене битися лише з Олександром Усиком. Олександре, ти тренер Джошуа  і його сенсей, і ти знаєш, що він слабкодухий... і що він ніколи не битиметься з «Циганським королем», на що ти наважився двічі

Минулого разу ти виграв за рішенням суддів, честь тобі, удачі тобі. Давай повторимо це. Давай проведемо реванш у листопаді. М'яч тепер на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи ти вирішив завершити кар'єру? Дай мені знати, бо я зараз шукаю нового суперника».

Ф'юрі та Усик двічі зустрічались у ринзі, обидва протистояння відбулись у 2024 році. Перший бій українець виграв роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114), а другий – одноголосним (116-112, 116-112, 116-112).

Останнім боєм Олександра Усик наразі є протистояння з Ріко Верховеном, у якому українець нокаутував свого опонента у 11-мму раунді.

У червні 2026 року Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів (WBA, WBC, IBF та IBO) у надважкій вазі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові.

Раніше Тайсон Ф'юрі вже запрошував Олександру Усику провести третій бій.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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