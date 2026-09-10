Олександр Усик висловився про можливість проведення бою з Вайлдером
Українець готовий вийти на ринг
Український боксер Олександр Усик заявив про те, що він готовий вийти у ринг на бій з британцим Деонтеєм Вайлдером. Про це повідомляє «Главком».
«Якщо Вайлдер хоче зі мною битися, ми проведемо цей бій. Це хороші гроші», – сказав український спортсмен.
Останнім на даний момент боєм Усика було вигране протистояння з нідерландцем Ріко Верховеном. Олександр відправив свого суперника у нокаут в 11-му раунді.
У своєму останньому протистоянні Деонтей Вайлдер зустрівся з Дереком Чісорою та виграв бій за роздільним рішенням суддів.
Нагадаємо, що раніше британець Тайсон Ф'єюрі запропонував Олександру Усику провести бій – у попредніх двох він зазнав поразок.
До слова, Кіт Келлог розповів про зустріч Усика з Президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Коментарі — 0