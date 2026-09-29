Дотт – чемпіон світу (2006 рік) та дворазовий фіналіст світових першостей (2004 та 2010 роки)

Злочини Гремом Доттом були скоєні в період із 1993 по 2010 рік

Колишнього чемпіона світу зі снукера шотландця Грема Дотта засуджено до семи років ув'язнення у справі про сексуальне насильство над дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Вирок щодо Дотта ухвалив суд в Единбурзі.

Злочини були скоєні в період із 1993 по 2010 рік. Суд визнав Дотта винним у непристойній поведінці стосовно дівчинки та хлопчика, які на той момент навчалися у школі. Дітям на момент скоєння злочинів було близько 10 років.

Дотт – чемпіон світу (2006 рік) та дворазовий фіналіст світових першостей (2004 та 2010 роки). Він також є батьком двох дітей.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Ердені Будаєва.

Ердені Будаєв народився 1 вересня 1993 року. Займався стрільбою з лука.

У 2011 році виконав норматив майстра спорту Росії. Був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія. У 2010 році Будаєв здобув золото юнацького чемпіонату Росії зі стрільби з лука (командна першість).

У вересні 2022 року Будаєв був мобілізований до окупаційної російської армії та долучився до злочинної війни РФ проти України. Мав військове звання молодший лейтенант

Будаєв був знищений захисниками України 2 березня – внаслідок атаки дронів. Прощання з ліквідованим окупантом пройде у п'ятницю, 25 вересня.