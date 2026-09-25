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Багаторазовий переможець перегонів «Дакар» здобув золото на Азійських іграх у стрільбі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Багаторазовий переможець перегонів «Дакар» здобув золото на Азійських іграх у стрільбі
Нассер Аль-Аттія має одразу дві доволі успішні спортивні кар'єри
фото: Red Bull Content Pool

Легендарний гонщик Нассер Аль-Аттія повернувся на найвищу сходинку п'єдесталу через 16 років очікування

Катарський автогонщик Нассер Аль-Аттія, який шість разів перемагав у ралі «Дакар», здобув золоту медаль на Азійських іграх у стрільбі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське агентство преси.

Успішний виступ на Азійських іграх

55-річний спортсмен став переможцем командних змагань зі стендової стрільби у вправі скіт. Збірна Катару набрала 353 очки та випередила команди Кувейту, яка здобула 348 балів, та Індії з 346 очками. Аль-Аттія був одним із представників катарської команди, яка посіла перше місце.

Для відомого автогонщика це вже четверта медаль зі стрільби на Азійських іграх. Після 16-річної перерви він знову став чемпіоном у цьому виді спорту. Раніше катарець здобував командне золото у 2002 та 2010 роках. На Іграх 2010 року він також виборов бронзову нагороду в особистих змаганнях.

Окрім успіхів на континентальному рівні, Аль-Аттія має в активі й олімпійську медаль. У 2012 році на Олімпійських іграх у Лондоні він став бронзовим призером у стрільбі.

Потужна кар'єра у перегонах

2026 рік став для Аль-Аттії успішним і в автоспорті. У середині січня він здобув шосту перемогу в ралі «Дакар», виступаючи на автомобілі Dacia разом із бельгійським штурманом Фабіаном Люркеном. Раніше катарець вигравав найскладніше змагання світу у ралі у 2011, 2015, 2019, 2022 та 2023 роках.

Під час останнього розіграшу «Дакара» Аль-Аттія переміг на двох спецділянках. Загалом на його рахунку вже 50 перемог на етапах змагання. За цим показником він зрівнявся з рекордсменами автомобільного заліку – фіном Арі Ватаненом і французом Стефаном Петрансельом.

Нагадаємо, що учасник двох Олімпіад Гончаров воює проти України в російському «м’ясному» підрозділі

Теги: спорт Дакар

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