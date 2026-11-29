Сьогодні, 29 листопада, лондонський «Арсенал» на стадіоні «Емірейтс» зустрінеться з «Манчестер Сіті» в рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз на матч «Арсенал» – «Манчестер Сіті»

Лідером симпатій на 14:05 29 листопада стали «каноніри», стверджують фахівці GGBET. Потенційну перемогу команди Мікеля Артети оцінено коефіцієнтом 2,04. Тим часом на ймовірний успіх «містян» закладено кеф 3,62. На підсумкову нічию виставлено бал 3,79. Натомість на мінімальну перемогу «Манчестер Сіті» (1:0) закладено коефіцієнт 11,00. Зате на тотал більше 2,5 запропоновано кеф 1,62.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі «Арсенал» розписав нічию з «Ньюкаслом» (2:2). Голами відзначилися хавбек Езе та вінгер Мадуеке. А посеред тижня «каноніри» розійшлися миром із дортмундською «Боруссією» в основному раунді Ліги чемпіонів (1:1). Забитий м'яч оформив форвард Йокерес.

Тим часом підопічні Енцо Марески минулого тижня не дотиснули лондонський «Фулгем» (1:1). Гол до свого активу записав півзахисник Андерсон. У вівторок же «Манчестер Сіті» зіграв унічию з італійським «Наполі» (2:2) в Лізі чемпіонів. Забитими м'ячами відзначилися хавбеки Буадді та Шеркі.

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Орієнтовні склади команд

«Арсенал»: Кепа – Тімбер, Конса, Габріел, Калафйорі – Райс, Гімарайнс – Езе, Едегор, Мадуеке – Гаверц

«Манчестер Сіті»: Доннарумма – Хусанов, Діаш, Геї, О'Райллі – Андерсон, Буадді – Ндіає, Фоден, Доку – Голанд

Історія очних зустрічей

Команди зіграли 58 матчів у Прем'єр-лізі. «Каноніри» здобули 25 перемог. Зате манкуніанці перемогли 20 разів. Ще 13 поєдинків завершилися внічию.

У минулому сезоні суперники спершу розійшлися миром у Лондоні (1:1). За «Арсенал» забив нападник Мартінеллі, а в складі «містян» голом відзначився форвард Голанд. А потім «Манчестер Сіті» оформив домашню перемогу (2:1). На забиті м'ячі хавбека Шеркі та того ж Голанда лондонці відповіли лише голом нападника Гаверца.

Де дивитися матч «Арсенал» – «Манчестер Сіті»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Setanta Sports. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 18:30 за київським часом на каналі Setants Sports.