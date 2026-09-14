Найдовший будинок в Україні у формі бджолиних сот: що про нього відомо

В одному будинку в Луцьку налічується 156 під'їздів

Один із будинків Луцька називають найдовшим у світі. Місцеві мешканці губляться у дворах багатоповерхівки, яка нагадує за формою бджолині соти. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Луцьк.

Так, звичайний будинок у Луцьку простягається майже на три кілометри та обʼєднує 28 інших багатоповерхівок. Форма цього будинку нагадує бджолиний стільник, проте це можна побачити лише з висоти пташиного польоту.

Цей будинок складається з пʼяти та девʼяти поверхів і простягається на два проспекти. Водночас кожен з будинків «бджолиних сот» має свою адміністративну адресу. Також він налічує 156 під'їздів та понад три тисячі квартир, де мешкають близько 7 тис. людей.

В одному будинку в Луцьку налічується 156 під'їздів фото: скриншот із відео Суспільне Луцьк/YouTube

Будинки схожі між собою, тому заблукати у лабіринтах цілком можливо, зокрема, про це розповідають місцеві. «Це ще такий квест. Бачу, як повз мене проходить чоловік разів зо три. Потім каже: підкажіть, як мені звідси вийти. Я в лісі можу знайти дорогу, а звідси ні. Тут в одну арку зайдеш, а в іншу вийдеш», – сказала Любов Лапченко.

Жінка мешкає у цьому будинку з 1980 року. Ще один мешканець Валерій Гаврук оселився у незвичному будинку у 1996 році. За словами чоловіка, він також спочатку губився серед великої кількості будинків. «У нашому славному 33-му, пам'ятаю, як ще комбайни ходили. Деяка плутанина була, але катастрофічних блукань – ні. Хоча тоді ніякої навігації, телефонів не було. Ми орієнтувались чисто у спілкуванні», – розповів місцевий мешканець Валерій Гаврук. До слова, будинок розташований у 33-му мікрорайоні Луцька.

фото: скриншот із відео Суспільне Луцьк/YouTube

Начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис розповів, що найдовший будинок Луцька почали будувати у 1969 році. «Довгих будинків є багато у світі і є критерії, як їх визначають. Наприклад, цей збудований на суцільному фундаменті, але є частини, які відгалужуються. Це народна легенда, яка недалеко від правди», – сказав Олександр Котис.

Офіційного підтвердження тому, що будинок є найдовшим у світі, немає. Та, на думку Олександра Котиса, він точно є рекордсменом через свої масштаби.

Нагадаємо, у Черкаській Області в селі Благодатне створили незвичний житловий будинок у вигляді бджолиних сот. Завдяки особливій архітектурі та дизану будівля увійшла до книги рекордів України. Авторка проєкту хотіла відтворити геометрію бджолиних сот в архітектурі.