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Голанд наздогнав рекордсмена «Манчестер Сіті» за голами в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Голанд наздогнав рекордсмена «Манчестер Сіті» за голами в Лізі чемпіонів
Ерлінг Голанд не втомлюється встановлювати нові орієнтири
фото: EFE

Скандинав витратив на досягнення на 24 поєдинки менше

Форвард англійського «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд став співрекордсменом клубу за забитими м'ячами в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Напередодні норвежець дублем забезпечив перемогу над португальським «Порту» в основному раунді турніру. Тепер в активі бомбардира 36 голів у футболці «містян» у головному єврокубку. Лідер атак ділить рекорд із аргентинцем Серхіо Агуеро.

Щоправда, колишній нападник «Манчестер Сіті» провів 64 матчі за манкуніанців у Лізі чемпіонів. Натомість Голанд упорався з цим показником за 40 поєдинків. Загалом же Агуеро в турнірі оформив 41 м'яч, а в активі норвезького форварда вже 59 голів.

Голанд у нинішньому сезоні провів п'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять м'ячів. Гольова серія скандинава налічує три матчі поспіль.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Серхіо Аґуеро рекорд ФК Манчестер Сіті Ерлінг Голанд

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