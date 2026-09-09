Голанд наздогнав рекордсмена «Манчестер Сіті» за голами в Лізі чемпіонів

Скандинав витратив на досягнення на 24 поєдинки менше

Форвард англійського «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд став співрекордсменом клубу за забитими м'ячами в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Напередодні норвежець дублем забезпечив перемогу над португальським «Порту» в основному раунді турніру. Тепер в активі бомбардира 36 голів у футболці «містян» у головному єврокубку. Лідер атак ділить рекорд із аргентинцем Серхіо Агуеро.

Щоправда, колишній нападник «Манчестер Сіті» провів 64 матчі за манкуніанців у Лізі чемпіонів. Натомість Голанд упорався з цим показником за 40 поєдинків. Загалом же Агуеро в турнірі оформив 41 м'яч, а в активі норвезького форварда вже 59 голів.

Голанд у нинішньому сезоні провів п'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять м'ячів. Гольова серія скандинава налічує три матчі поспіль.

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