Переможниця Australian Open-2025 встановила новий рекорд жіночого тенісу

Представниця США заклала новий орієнтир на рідній землі

Американська тенісистка Медісон Кіз побила рекорд за перемогами у вирішальних тай-брейках на турнірах «Великого шлема». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

У другому раунді US Open американка переграла угорську тенісистку Анну Бондар (5:7, 6:4, 7:6). Кіз дотиснула суперницю на тай-брейку третьої партії (10:5). Тепер в її активі шість перемог на тай-брейках третіх сетів мейджорів.

Кіз перевершила попереднє досягнення. Досі рекордсменкою була росіянка Єлєна Дємєнтьєва. Вона в 1999-2010 роках оформила п'ять таких перемог.

У третьому колі Відкритого чемпіонату США Кіз протистоятиме китайській тенісистці Чжен Ціньвень. Найкращим результатом американки на домашньому мейджорі наразі залишається фінал 2017 року.

До слова, Юлія Стародубцева здолала колишню третю ракетку світу в другому колі US Open. Українка розібралася з грекинею Марією Саккарі в трьох сетах. Третій раунд – найкращий виступ тенісистки в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Еліна Світоліна оформила нервову перемогу в другому раунді Відкритого чемпіонату США. Перша ракетка України в трьох партіях обіграла австралійську тенісистку Маю Джойнт. Матч тривав 130 хвилин.